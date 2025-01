Calcio scommesse: si indaga sul portiere dell'Udinese Maduka Okoye per Lazio-Udinese del marzo '23. Chi è

Una nuova Scommessopoli agita il calcio italiano? La partita sotto indagine è Lazio-Udinese dell'11 marzo del 2023 e il giocatore indagato è il portiere tedesco naturalizzato nigeriano, Maduka Okoye che sarebbe indagato dalla Procura di Udine, insieme al titolare di una pizzeria della città friulana.

L'inchiesta nasce da una segnalazione della Sisal su una serie di scommesse definite “anomale” sull'ammonizione del portiere bianconero. A riferire l'indagine è il Messaggero Veneto.

Indagato per truffa insieme al titolare di una pizzeria

Nel registro degli indagati sarebbe stato iscritto anche il titolare di una pizzeria frequentata abitualmente dai giocatori e, occasionalmente, anche dai dirigenti della società friulana. L'accusa nei confronti dei due indagati è di truffa.

La partita incriminata

Durante la partita vinta a Roma per 2-1 Okoye venne ammonito dall'arbitro al 19' della ripresa per perdita di tempo.Un provvedimento che preoccupò non poco l'allenatore Gabriele Cioffi, il quale mandò subito un proprio collaboratore dietro la porta, per dialogare con il portiere e tenerlo calmo, in modo che non rischiasse ulteriori provvedimenti da parte del direttore di gara, mancando quasi mezz'ora alla fine del match.

E ci sarebbe già un'inchiesta della procura della Figc

Il fascicolo in Figc, tra l'altro, era stato aperto perché la procura guidata da Giuseppe Chiné aveva ricevuto una segnalazione sui flussi anomali di scommesse sulle ammonizioni del calciatore in questione. A quanto appreso sarebbe stata infatti proprio l'organo di giustizia sportiva della Federcalcio a informare mesi fa la procura di Udine alla quale ora ha richiesto gli atti per potere andare avanti nella la propria indagine.

Chi è Maduka Okoye

Calciatore tedesco naturalizzato nigeriano, Okoye nasce il 28 agosto 1999 a Düsseldorf, in Germania. Attualmente gioca come portiere per l'Udinese e per la nazionale nigeriana. Ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del DJK SC Flingern 08 e successivamente milita nel settore giovanile di Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach e Bayer 04 Leverkusen. Dopo una breve esperienza con la seconda squadra del Fortuna Düsseldorf, passa allo Sparta Rotterdam, dove debutta tra i professionisti nel 2019. Durante la sua permanenza colleziona un totale di 62 presenze e 80 gol subiti. Nel 2022 si trasferisce al Watford in Premier League, ma non ha molte opportunità di gioco. Approda all'Udinese nell'agosto del 2023, dove inizia a giocare come titolare, contribuendo con 22 presenze e 27 gol subiti nella stagione 2023/24.

Okoye è figlio di padre nigeriano e madre tedesca. Oltre alla sua carriera calcistica, ha partecipato al docufilm Seydou – Il sogno non ha colore, prodotto da Wonder Project e Rai Cinema nel settembre del 2024.