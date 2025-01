Calciomercato Juventus, Cambiaso-Manchester Cty? Il sostituto per Thiago Motta esalta i tifosi bianconeri - Rumor

Calciomercato Juventus, Cambiaso-Manchester City? Attenti a Dorgu bianconero

Andrea Cambiaso sì o no al Manchester City? Pep Guardiola lo vuole per rinforzare la sua difesa (mentre Kyle Walker è più vicino al Milan), ma bisogna trovare la quadra con la Juventus per una cessione già a gennaio. Continua a trapelare un'offerta imminente dall'Inghilterra attorno ai 60-65 milioni e un prezzo fissato attorno a 80 (i bianconeri lo presero nell'estate 2022 per circa 13 mln). Seguendo queste indiscrezioni la logica farebbe pensare a un'intesa sui 70 mln (più una decina di bonus vari). Ma tra il dire e il fare bisogna attendere che le voci vengano messe nere su bianco. Nelle prossime ore potrebbero esserci contatti tra i club. In caso di cessione di Cambiaso al Manchester City, la Juve avrebbe un bel tesoretto e una delle priorità ovviamente sarebbe di sostituirlo con un giocatore di livello (in un ruolo che ha visto prestazioni positive di Weston McKennie, mentre il classe 2004 Jonas Rouhi ha bisogno di tempo per crescere). In quest'ottica potrebbe scaldarsi la pista che porta al 20enne gioiello del Lecce Patrick Dorgu, che piace a tanti top club italiani (in primis il Napoli di Antonio Conte e al Milan).

Calciomercato Juventus - Araujo, Tomori, Hancko, Danso, il borsino del difesore

Intanto c'è stato in queste ore un incontro tra l'entourage di Araujo e il Barcellona per parlare del futuro del difensore centrale uruguagio che piace moltissimo alla Juventus. Nei giorni scorsa pista che porta a Torino sembrava tramontata. Questo vertice potrebbe aprire qualche spiraglio? La sensazione è che non sia facile, perché Flick lo vuole tenere e i blaugrana blindare con un rinnovo: ma serve la fumata bianca, visto che il giocatore è a un anno dalla scadenza. Praticamente nessuna chance invece di arrivare a Fikayo Tomori che il Milan considera incedibile perchè è un punto fermo della retroguardia di Sergio Conceiçao. Difficoltà anche per Kevin Danso: il Lens per il 26enne austriaco tratta solo su base di una cessione a 25 milioni di euro. La Juve pensa al rilancio per il classe '97 della nazionale slovacca David Hanko: il Feyenoord lo valuta attorno a 30 milioni: il giocatore piace molto a Thiago Motta per la sua duttilità che gli permette di giocare sia centrale che terzino.