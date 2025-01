Calciomercato, Juventus-Manchester City bomba: non solo Cambiaso. Contropiede Citizen

Calciomercato Juventus, Cambiaso-Douglas Luiz: doppia offensiva Manchester Cty

Linea bollente tra Juventus e Manchester City: da giorni si parla dell'interesse di Guardiola per Andrea Cambiaso, ma ora spunta anche quello per Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano era stato acquistato in estate dall'Aston Villa per 50 milioni di euro, ma sin qui la sua stagione è stata tra luci e ombre. Secondo The Athletic la Juve non chiuderebbe la porta a un'eventuale cessione, ma con una formula a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto e ovviamente di fronte a una proposta economica importante, a maggior ragione alla luce dal prezzo pagato nei mesi scorsi per prenderlo dalla Premier League. Il City al momento pare più orientato su un prestito secco. Situazione in evoluzione.

Douglas Luiz è giocatore che ha fatto bene nel campionato inglese e alcuni club monitorano la sua situazione, valutando un'offensiva: anche il Tottenham ci sta riflettendo e così Fulham e Nottingham Forest.

Calciomercato Juventus, Tomori lontano: idea Kelly. Le mosse bianconere per il difensore

In difesa si raffreddano la pista che portano a Ronald Araujio (il Barcellona non vuole privarsi del 25enne centrale uruguagio) e Fikayo Tomori che vorrebbe restare al Milan dopo essere stato rilanciato da Conceiçao in queste settimane. Più caldo il nome di Lloyd Kelly - centrale classe 1998 che si può disimpegnare anche come terzino sinistro - del Newcastle appena 298 minuti giocati in stagione con la maglia dei Magpies). La trattativa potrebbe trovare la fumata bianca con la formula del prestito e obbligo di riscatto intorno ai 15-20 milioni di euro. Sullo sfondo i possibili esuberi difensivi del Chelsea: il 21enne portoghese Renato Palma Veiga e l'inglese Levi Lemar Samuel Colwill (anch'esso classe 2003, giocatore che secondo alcuni osservatori ricorda l'interista Bastoni) come centrali e il 28enne (ex Leicester) Ben Chilwell come terzino sinistro. Secondo Alfredo Pedullà ci sarà un vertice tra Juve e Blues nelle prossime ore. Resiste l'ipotesi Kevin Danso, ma solo se il Lens abbasserà le richieste per l'austriaco.

La Juventus guarda anche al mercato italiano per un eventuale (secondo) colpo in difesa: Diego Coppola del Verona (classe 2003), il danese Thomas Kristensen dell'Udinese (classe 2002) - secondo quanto riporta calciomercato.com - e il georgiano Saba Goglichidze dell'Empoli (classe 2004), già nel mirino del Milan sono nomi che piacciono.