Calciomercato Milan, colpo di scena: Emerson Royal via subito. Pavlovic... - Rumor

Calciomercato Milan, Emerson Royal-Galatasaray

Emerson Royal può lasciare il Milan in questa sessione del calciomercato invernale? Il terzino brasiliano, arrivato la scorsa estate in rossonero dal Tottenham, ha su di sé gli occhi di uno dei principali club della Turchia, ossia il Galatasaray.

I giallorossi hanno chiesto informazioni: il 26enne brasiliano, ex Betis e Barcellona, interessa con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'arrivo di Kyle Walker dal Manchester City gli chiuderebbe molti spazi e in più il Milan si troverebbe con ben 5 terzini in rosa (bisogna contare anche Calabria, Jimenez e Terracciano).

Affare probabile? Cautela. Bisognerà convincere Emerson Royal a lasciare il Milan - per lui sin qui 25 presenze con 1.863 minuti in campo e sei cartellini gialli (tra luci e ombre nel rendimento) - per trasferirsi a Istanbul, oltre a trovare una squadra tra Galatasaray e club rossonero.

In Turchia piace anche il difensore serbo Pavlovic: su di lui il Fenerbahce ma né il giocatore né il Milan sono convinti a separarsi. Da capire anche il futuro di Loftus-Cheek e Chukwueze: non incedibili, ma possibili partenti solo di fronte a una buona offerta. Noah Okafor: interesse dalla Premier League (West Ham e Bournemouth) dopo che è saltato il suo passaggio al Lipsia.