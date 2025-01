Calciomercato Milan: offensiva Frendrup a centrocampo. Le piste rossonere / Rumor

Calciomercato Milan, caccia al centrocampista?

Il Milan cerca rinforzi in tutti i reparti per rilanciarsi in zona Champions (in questo momento lontana 8 punti). Se in attacco la pista Joao Felix è calda (ma attenti ad alcuni saldi dell'ultima ora di mercato) con Noah Okafor che piace ad alcuni club di Premier League (West Ham e Bournemouth), a centrocampo servirebbe un innesto per dar manforte agli stakanovisti Fofana-Reijnders e che si vada ad aggiungere ai vari Musah, Bennacer (Isma cerca di trovare la forma migliore dopo i mesi di stop) e Loftus-Cheek (che sta recuperando dall'infortunio).

Calciomercato Milan, Frendrup-Genoa: sogno, ma pista complicata

Il Milan è pronto a investire se ci fosse l'incastro giusto e si torna a guardare a Morten Frendrup, centrocampista danese del Genoa. Chieste informazioni al club rossoblu e, secondo calciomercato.com la società ligure ha "risposto facendo il prezzo: 25 milioni di euro. Troppi per Furlani e per l'Atalanta, che si è fermata a 18". Più facile che l'ex Brondby venga messo sul mercato in estate (quando il Milan probabilmente cercherà un'offensiva per Samuele Ricci del Torino) e lì la concorrenza potrebbe essere folta.

Sempre stando a queste indiscrezioni attenti alla pista che porta a Lucas Gourna-Douath, classe 2003 diga del Salisburgo che Moncada, segue dai tempi del Saint-Etienne. Anche in questo caso però le richieste sono alte. Tradotto: se le ultime ore di calciomercato porteranno a qualche sconto sul fronte centrocampisti (vedi anche il 21enne Warren Bondo del Monza, altro talento nei monitor rossoneri), il Milan proverà un assalto, altrimenti, se ne riparlerà a luglio.

