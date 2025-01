Calciomercato Milan, Joao Felix-Gimenez: accelerazione Champions. E dal Manchester United... Rumor

Il Milan ha bisogno di gol (29 in serie A sino ad ora, 19 meno dell'Inter e 17 dall'Atalanta) per la rincorsa Champions League che si fa sempre più complicata: dopo il 2-0 subito dalla Juventus il quarto posto è a otto punti (e il quinto a 6, ma c'è la Juve che ha i confronti diretti a favore). Con Marcus Rashford ormai sfumato, da qualche giorno è entrato nel mirino del club rossonero il Joao Felix del Chelsea. Piace a Sergio Conceiçao e Jorge Mendes è a lavoro (i rosoneri puntano al prestito con diritto d riscatto attorno a 35 milioni nel 2026, i blues lo hanno pagato 52 mln la scorsa estate). Il 25enne talento portoghese può giocare esterno d'attacco e trequartista, dando estro a un reparto offensivo che a volte difetta di fantasia.

Attenzione all'opzione Santiago Gimenez: il 23enne attaccante messicano del Feyenoord era nei radar del Milan già la scorsa estate (poi si decise di puntare tutte le fisches su Alvaro Morata): secondo La Gazzetta dello Sport, se il club di via Aldo Rossi dovessero riuscire a far cassa con la cessione del difensore serbo Strahinja Pavlovic potrebbe uscire un tesoretto per tentate il grande colpo. "Operazione da costruire. Non impossibile se finanziata da una cessione".

Non solo. Il mercato è in movimento e, come sempre, le ultime ore a volte portano occasioni insperate Un esempio? Se il Manchester United dovesse riuscire a ingaggiare un centravanti, Amorim potrebbe liberare uno tra Zirkzee e Hojlund. L'olandese, che sfumò in estate, aveva e avrebbe su di sé gli occhi della Juventus, ma l'arrivo in bianconero di Kolo Muani e la permanenza di Dusan Vlahovic (salvo proposte indecenti dell'Arsenal) frenano i bianconeri.

Calciomercato, Milan-Kyle Walker ci siamo

Kyle Walker è sempre più vicino al Milan: con il 34enne terzino inglese (contratto di due anni e mezzo a 9 milioni di euro totali) è già stato trovato nei giorni scorsi. Il club rossonero sta definendo gli ultimi dettagli con il Manchester City (prestito probabilmente da un milione con diritto di riscatto attorno a quota 5). Entro 24-48 ore si dovrebbe chiudere l'operazione e il giocatore dovrebbe essere a disposizione di Sergio Conceiçao per Milan-Parma di domenica 26 gennaio alle 12,30.