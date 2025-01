Cambiaso dalla Juventus al Manchester City per soldi e non solo

Cambiaso dalla Juventus al Manchester City

La voce sconquassa il pomeriggio del calciomercato della Juventus ma non solo: Andrea Cambiaso è ad un passo dal Manchester City per una cifra attorno ai 60 milioni.

La Trattativa

Tutto parte settimane fa, con le difficoltà che Cambiaso, dopo un ottimo inizio stagione, trova nel rapporto con Thiago Motta. rapporto che non decolla, anzi, e che nelle ultime settimane sarebbe esploso del tutto. Cambiaso quindi apre all'idea di lasciare la squadra bianconera. Così il suo procuratore comincia a sondare in maniera molto discreta il mercato italiano ma soprattutto quello estero fino al viaggio decisivo in Inghilterra di pochi giorni fa. Trasferta da cui il suo agente torna con una offerta inattesa per il nome della squadra e soprattutto la cifra proposta: 60 milioni.

Resta solo da capire se il City confermerà ufficialmente la cifra a Giuntoli e se non ci saranno sorprese finali. Ma se tutto dovesse essere confermato il giovane esterno della Nazionale si trasferirà alla corte di Pep Guardiola, da tempo alla caccia di un esterno (compresi tentativi mai andati a buon fine per Di Marco dell'Inter).

Tutti contenti

L'affare alla fine accontenta tutti. La Juventus che incassa i soldi necessari per questo mercato (da cui sono arrivati Alberto Costa e Kolo Muani, ma ci saranno altri colpi). anche perché i tentativi di cedere Fagioli o Vlahovic al momento non hanno dato alcun esito positivo... Festeggia anche Thiago Motta che vede uscire dallo spogliatoio un elemento di tensione. Ed è felice anche il giocatore, che al City guadagnerà di più.