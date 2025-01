Goggia-Brignone boom in discesa Cortina e Dominik Paris super a Wengen: lo sci italiano in festa

Sci: Sofia Goggia trionfa in discesa libera a Cortina, terza Federica Brignone

Sofia Goggia ha vinto la sua 26esima gara in Coppa del Mondo: è sua la discesa libera a Cortina d’Ampezzo, sulla leggendaria Olympia delle Tofane (crono finale 1'33"95). La 32enne bergamasca ha preceduto di 42 centesimi la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e di 55 l’altra azzurra Federica Brignone. Quarto posto per Lara Gut-Behrami.

Sci: Cdm, Cortina si tinge d’azzurro, trionfo Goggia in discesa e Brignone terza

Sofia Goggia fantastica e Federica Brignone spettacolare si piazzano prima e terza nella discesa libera femminile di Coppa del Mondo sulla Olympia delle Tofane. La Goggia centra la quarta vittoria sulla pista di Cortina d’Ampezza, mentre la Brignone sfata il tabù che prima di oggi non l’aveva mai vista tra le prime tre ai piedi delle Tofane. Ad un anno dai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, un bel segnale dello sci italiano. La campionessa bergamasca chiude con il tempo di 1’33″95, per rifilare 42 centesimi di secondo alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Alle spalle della scandinava, si piazza la Brignone, separata di 0″55 dalla compagna di squadra. Una grande prova per la valdostana che ritorna così in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo balzando anche al comando della graduatoria di discese.

Per Goggia è la vittoria numero 26 in carriera, la diciannovesima in discesa, mentre per Brignone il computo dei podi sale a quota 74, come detto quello di oggi è il primo a Cortina d’Ampezzo. Ai piedi del podio, Lara Gut Behrami è quarta a 0″72, con l’altra elvetica Corinne Suter quinta a 0″75; appena al di fuori della top ten Laura Pirovano è undicesima 1″21, con Marta Bassino diciottesima a 1″42 e Nicol Delago ventitreesima a 1″85. Appena fuori dalla zona punti invece Roberta Melesi e Nadia Delago, appaiate in 32esima posizione a 2″17, con Vicky Bernardi 41esima a 3″43; non hanno invece finito la prova Elena Curtoni e Sara Thaler.

Coppa del mondo di sci, Brignone prima in generale e di Discesa

Il terzo posto permette a Federica Brignone di ritornare in vetta alla classifica generale: 539 i punti dell’azzurra che precede di 6 lunghezze Camille Rast e di 32 Sara Hector; Sofia Goggia è settima a quota 385.

Federica Brignone si presenterà con il pettorale rosso di leader di specialità a Garmisch Partenkirchen: 189 punti per la valdostana, con Sofia Goggia seconda a quota 180, terza è Cornelia Hütter a 176.

Domenica le azzurre saranno impegnate nel superG che concluderà la tappa di Cortina: il via alle 11.

Sci: Goggia, 'Vincere a Cortina l'emozione più bella. Brignone? Rivalità che fa migliorare'

"Per un italiano non c'è emozione più bella che vincere a Cortina”. Sofia Goggia è raggiante ai microfoni Rai, dopo lo splendido successo centrato a Cortina in discesa libera, sulla mitica Olympia delle Tofane. “Per me questo posto rappresenta più di ciò che può significare una gara di Coppa del Mondo, le mie giornate più belle sono sempre qua e proprio per questo ero emozionatissima oggi. Avevo il cuore in gola, ma ero anche concentrata”. Per la fuoriclasse bergamasca, è il quarto successo in carriera a Cortina (dopo 2018, 2022 e 2023) e il 26° in Coppa del Mondo: “La gara non è stata perfetta, ho commesso un paio di errori qua e là, ma sono riuscita comunque a dare intensità e continuità. Sono molto contenta”. Sofia ha in seguito parlato della rivalità con l’altra azzurra Federica Brignone, oggi terza: “Sappiamo di essere molto competitive, ma è una buona rivalità e ci spinge ad andare sempre più forte. Abbiamo fame di voler essere sciatrici sempre migliori, in questo siamo uguali”.

Coppa del Mondo: Marco Odermatt conquista la discesa libera di Wengen, 4° posto per Dominik Paris ("sensazioni giuste"

Marco Odermatt ha conquistato la discesa libera di Wengen precedendo di trentasette centesimi il connazionale Franjo Von Allmen. Trionfo svizzero con lo sloveno Miha Hrobat che completa il podio (a cinquantasette centesimi dal vincitore).

L'Italia brilla con Dominik Paris che si piazza al quarto dopo una prova solida e convincente. "Oggi finalmente le sensazioni erano buone - spiega il 35enne campione azzurro al traguardo -, ho avuto ancora qualche passaggio un po' così, ma ho sentito finalmente le sensazioni giuste sotto i piedi. Ho preso 7 decimi, ma su una pista così lunga non sono niente". Si rivede nei 10 Florian Schieder a 1"37, con Mattia Casse che commette qualche errore ma chiude comunque tredicesimo a 1''73.

Brutta caduta per Kriechmayr, finito fuori a tutta velocità nel finale. L'austriaco si è rialzato da solo ed è sceso al traguardo senza lo sci destro al piede e zoppicante.

La Svizzera domina la classifica della discesa, con Odermatt (325 punti) davanti a Von Allmen, e con 3 atleti ai primi 4 posti della generale: Odermatt (866), Meillard (482) e Von Allmen (391). Al secondo posto tiene il norvegese Kristoffersen (574).

Domenica Wengen chiuderà il weekend di Coppa del Mondo con lo slalom. Attesa per Alex Vinatzer dopo gli errori nelle ultime gare.