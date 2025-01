Il falconiere della Lazio torna a parlare dopo il licenziamento, polemiche con Lotito. VIDEO

Juan Bernabé, noto falconiere della Lazio, si scusa con tutto il mondo Lazio ma precisa di non rivolgere le sue scuse a Lotito "inteso come persona". Il falconiere era stato al centro di una controversia dopo la pubblicazione di un video sui social, in cui mostrava il risultato di un intervento chirurgico con protesi. L'episodio ha portato al licenziamento di Bernabé dalla società sportiva.