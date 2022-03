Fascina incinta? Non importa se è vero: Silvio vuole sentirsi ancora "maschio"

Berlusconi diventà papà? Silvio ha bisogno di notizie estreme, eclatanti, improbabili

Non abbiamo mai avuto dubbi sulla capacità dell’ex-Caimano, diventato ormai in tarda età un personaggio letterario, fantasy, tra Gozzano, Pirandello e il Grande Fratello Senior, ma la notizia di una sua probabile paternità in seguito alle nozze virtuali con Marta Fascina non ci ha colpito. Silvio ha bisogno di notizie estreme, eclatanti, improbabili come la parentela di Ruby e la sua capacità di dire sempre la verità, di non aver mai conosciuto Putin e tante altre marachelle che lo hanno reso il Pinocchio più famoso e simpatico del XX secolo.

Mettere incinta la sua giovane-attempata fidanzata sembrerebbe una necessità per controbilanciare le notizie di guerra e di pandemia, visto che la politica non è mai stata un suo vero interesse, sai le risate? I giornali hanno titolato in maniera improvvida la probabile/improbabile gravidanza di Marta che diventerebbe la terza pseudo-compagna-badante a generare un mini-berlusca a sessant’anni da Marina e dopo tutto quello che ci ha fatto vivere.

Ora, a parte l’ovvia ironia pecoreccia sullo stato di salute dell’ex-cavaliere ed ex-tutto, l’Italia sulle questioni sessuali non scherza, e non sarà certo Brancati a ricordarci che la mascolinità è l’unico argomento sacro tra le cosine italiche, ma il nostro arci-italiano ha assestato un altro colpo al cuore del surrealismo che ha sempre caratterizzato la sua lunga e operosa parabola.

Dunque avremo un mini-silvio alla soglia dei novant’anni del super-nonno, e questo oltre che motivo d’orgoglio per i suoi compagni delle medie, è anche l’occasione per riflettere su quanto mattacchione sia “l’ex-presidente di qualcosa”, e anche se la notizia verrà smentita (avete qualche dubbio?) il mausoleo alla virilità resterà saldo almeno nell’immaginario collettivo, e questo ha un audience migliore di Gilletti che imita un reporter di guerra negli studi della 7.

Ora possiamo suggerire all’ex-Presidente del Milan alcune formule per apparire almeno sui suoi tiggì: sostituire Zelensky con Gianni Letta, dichiarare che la Fascina è figlia di un rapporto adulterino con Angela Merkel, andare a cena con Elisabetta seconda evitando la barzelletta “c’era un russo, un ucraino e un americano”…, far abbattere Milano 2 per costruire un grande parco dedicato a tutti i suoi avvocati, dichiarare finalmente che Cairo, Mentana, Santoro sono suoi probabili figli nati prima dei primi cantieri di Brugherio, che tutta l’opera di Carlo Emilio Gadda l’ha scritta lui dai salesiani, che gli ovuli che ha fatto congelare nel 1980 erano ancora in erezione, che le cene eleganti erano cene eleganti, che Forza Italia ha un futuro politico, che non aveva nessuna intenzione di fare il presidente della Repubblica, figuriamoci da neo-papà, che ha un bellissimo rapporto con le sue due ex-mogli, con i suoi figli, con Confalonieri, Dell’Utri e con Sallusti.

Greta Garbo usci di scena a 37 anni mentre era l’attrice più famosa del pianeta e Gioacchino Rossini smise di comporre a 36, allora perché bisogna trasformare la vecchiaia in questa esibizione tenera e patetica al contempo, perché vuol fare a botte col tempo, dopo tutto quello che il “suo tempo” gli ha dato?

Paternità, “matrimonio con giovane” e altro, sono manifestazioni di una lunga fase di decadenza e di declino che purtroppo sono inarrestabili anche per chi crede di essere immortale (come tutti, ovviamente). Se fosse vero che Marta aspetta un bambino dall’Ex-tutto sarebbe l’unica certezza in un mare di alterazioni, per l’uomo che voleva entrare nella storia e nel mito ma è inciampato nel reparto maternità dell’ospedale San Raffaele, e comunque rimane l’affetto: ci uniamo a tutti gli italiani per gli auguri a Papà Silvio.

