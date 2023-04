Smascheriamo il buonismo strisciante: è la forma più becera di razzismo

Contro il buonismo, la più subdola forma di razzismo

Parlar chiaro in politica è una contraddizione in termini, andare al centro, al cuore del problema è un’impresa titanica se poi alla realtà delle affermazioni si associano i ceselli linguistici dell’interpretazione. Nessuno è esente da questa trasversale mistificazione e nell’esplicitazione dei conflitti degli schieramenti, sempre più simili a tifoserie, ogni forma di aggressione al limite dell’insulto non solo è consentita ma addirittura auspicabile, come fosse un merito smantellare qualsiasi ragionamento dell’avversario sulla base di convinzioni personali, parziali.

L’avvento dell’Era Meloniana ha scatenato un’aggressività ed un livore senza precedenti, e in tutti i pollai talkisti l’eccitazione accaldata dei duri e puri è esplosa causando comunque pochi danni in termini di consensi, mancando sistematicamente di argomentazioni realistiche almeno sul fronte della nostra drammatica quotidianità.

L’argomentazione retorica declina le parole estreme, definitive come “il fascismo”, il nazismo, la festa del 25 aprile, il suprematismo, l’universo del sesso, della famiglia tradizionale o light, il razzismo strisciante, nell’antica e immarcescibile schiavitù del politicamente corretto.

Nessuno naturalmente ha il coraggio di affermare che “spazzino e operatore ecologico” siano la stessa cosa e che l’offesa forse risiede nella mente ammorbata e semplicistica di quanti sono esenti da pensiero critico, incapaci di entrare nella sostanza del lemma, della professione, dell’etnia, in perfetta assenza di originalità.