Malattia e sofferenza in pasto ai social: i panni sporchi si lavano in piazza. I casi Murgia, Baricco, Jovanotti

E’ un diluvio di immagini di wa e X, immagini prima e dopo la chemio-terapia, come se si parlasse di interventi di chirurgia plastica (già diffusamente pubblicizzati), il Teorema Antropologico e Politico della Murgia ha sdoganato la fine, il dolore nella non indifferente ostentazione della malattia.

Meglio se grave, con descrizioni particolareggiate su “periodi molto difficili” o mesi di sofferenze ma ormai è passato tutto. Mi chiedo ma perché famosi, pseudo-tali o sconosciuti devono aggredirci con cartelle cliniche tragiche, o quasi, con tragedie che invece di essere vissute nel buio delle proprie camere, debbono essere fatte oggetto di condivisione.

Baricco ci ha in questi giorni riproposto un problema serio di leucemia (descritta come in un manuale di Oncologia), che si è ripresentata, ma ora è tutto finito, il sole splende nell’immagine Instagram di di un bellissimo parco. La foto ospedaliera, post-operatoria è diventata il selfie più gettonato, a scapito di un pudore che ormai non ha più frontiere, se è in grado di raccontarci il dettaglio del numero dei punti di sutura, e dei chilogrammi persi durante la degenza. Jovanotti, eroe giovanile e imprudente che si fracassa in bicicletta(e come se no? Ma a Santo Domingo, dunque è comunque chic)ci racconta le dolorose giornate della riabilitazione. Ma non solo loro, pare che si sia instaurato un nuovo piacere , che ci ricorda il film Crash, “sto male, malissimo ma mi passerà, forse”.

Amici in preda a infezioni assortite, a psoriasi gravi, che godono nel raccontarci i lancinanti spasmi cui sono costretti e vivere, un godimento nuovo: “ancora pochi giorni di antibiotico, dopo l’amputazione del piede e tornerò in forma”. Forse la società ha bisogno di rimuovere anche l’idea che la morte possa essere una forma diversa di spettacolo, perché vip e sfigati fanno a gare per raccontarci dell’attesa del responso medico, delle analisi che potrebbero dare un esito infausto.