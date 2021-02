Tutti buoni ora nel governo “Cuore”: basta un banchiere per essere credibili

Ci sono tutti ,e tutti felici di sedere nella classe del maestro Perboni/Draghi, e tutti buoni e cattivi miracolosamente riconvertiti ad una irrealistica bontà come neppure il socialista umanitario De Amicis avrebbe mai potuto immaginare. Tra vedette lombarde e piccoli scrivani fiorentini, i cattivi sono rimasti fuori, in castigo come Franti e neppure Eco riuscirà a riabilitarli. Salvini e Zingaretti si compiacciono tra pacche sulle spalle e “non siamo così distanti”, è il momento della Responsabilità, tà ,tà, tà, tà.

Quello che abbiamo visto in questi giorni non ha niente di italiano, un misterioso senso di serietà, di grisaglie sgualcite e di professori senza “aggiustamenti curriculari”, non ci rappresentano forse, ma ci invitano a guardare all’abisso in cui eravamo caduti e a rivedere la luce di una ineluttabile normalità. Berlusconi twitta, Letta schiatta, Brunetta viene ripescato col televoto, questo governo è oltre il libro Cuore perché è molto meglio del Festival di Sanremo dove ci sono tutti: dal Rapper blasfemo ad Albano, da Elodie ai Ricchi e Poveri, come nella bella tradizione italiana(politica esclusa), tutti gli stili si elidono ma ,il professor Perboni non ha più una “famiglia naturale” ma solo i tanti ragazzi dei due rami del Parlamento.

Il Professore è tante cose: Garrone, Derossi bello e buono, Franti quando serve, ma soprattutto la maestrina della penna rossa che, più che una piuma, è una stilografica. Guardateli bene tutti sorridenti davanti al galantuomo d’altri tempi, un torinese umbertino senza baffi a manubrio, o se volete un romano pietrificato nelle sale riunioni di palazzo Koch, oppure il criptico super-economista british style. Sembra benevolo ed elegante, sornione come un gatto(ma forse è un giaguaro, o il suo amico) ma tenero perché chi potrà mai contraddirlo, rintuzzarlo sui conti, e su tutto il resto e poi dove? Che non possiede account social, ma vi pare che il processo di beatificazione involontaria non nasca dall’incapacità di guardare alla realtà come se fosse una cosa normale?

Tutti europeisti finalmente , tutti “o Euro o Morte”, il Maestro sa come trattare la Merkel o la Lagarde, e tutti quelli della compagnia di giro che hanno trasformato un organismo politico, la UE in un CdA bancario, senza trovare grandi resistenze concettuali o ideali. Conferme e applausi, Bonino, Calenda e il piccolo scrivano fiorentino che di notte fatica per aiutare la famiglia di Italia Viva, ed oggi è diventato il più bravo del reame, mentre la vedetta lombarda, è diventato un cucciolo con i denti da latte, si accontenterà di quello che gli lasceranno i predatori. Che bella Italia, che grande Italia, ma nessuno si era accorto che bastava mettere un banchiere nella sala macchine per diventare credibili? Perchè tutti gli altri sono mariuoli? Stupidi, che hanno preso il diploma di scuola media, e non conoscono neppure la parola master?

Sembrerebbe così, ma attraversando il lago di Tiberiade a piedi , e preparando le parabole verbali, non televisive che pare brutto, solo una al mese(altro che il ciarliero avvocato pugliese),e quella sul figliol prodigo sarà la più condivisa, il nostro maestro Perboni/Draghi non dovrà neppure convincere nessuno, tutti ma proprio tutti hanno giurato fiducia eterna nella buona o cattiva sorte che neppure Giulietta con Romeo.

La Giorgia, resta fuori, ma solo per aspettare il momento propizio per chiedere perdono, prima di ricevere una brutta nota da far firmare sul diario, in fondo anche lei è una tenera e poi lo sanno tutti gli italiani che non è facile fare il Franti, neppure per quello originale.

Tanti cari auguri di buona navigazione Professore.