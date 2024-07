Briatore si chiede: "Come si fa a vivere solo con 4 mila euro?". E Bonelli replica al veleno

Bonelli replica a Briatore: "Stipendi bassi, dà lezioni da Monte Carlo"

Angelo Bonelli, leader e portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra, ha risposto duramente a Flavio Briatore dopo le sue dichiarazioni nel podcast "2046" condotto da Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli. Il tema in discussione era la possibilità per una famiglia di sopravvivere con un reddito mensile di 4.000 euro.

Briatore aveva riflettuto sulla difficoltà di gestire spese quotidiane e emergenze con un salario medio di 1.400-2.000 euro per genitore, sottolineando l'impossibilità di sostenere adeguatamente una famiglia con tali entrate.

Bonelli ha criticato le osservazioni di Briatore, sottolineando la discrepanza tra i redditi bassi e alti in Italia: "Ci sono persone che vivono con 700 euro al mese mentre altri ne guadagnano 50.000. Eppure, rifiuta l'idea di un salario minimo." Inoltre, ha proposto l'introduzione di una tassa patrimoniale per finanziare politiche contro la povertà, ironizzando sul fatto che Briatore, residente a Monte Carlo, non sarebbe toccato da tale tassa.

Queste dichiarazioni hanno alimentato discussioni sui social media, con alcuni utenti che hanno espresso incredulità riguardo alla percezione di Briatore sulla realtà economica delle famiglie italiane, mentre altri hanno apprezzato il suo punto di vista, suggerendogli di entrare in politica.