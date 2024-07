Capgemini: Catarina Sismeiro nominata Marketing & Communications Director Italia

Capgemini: annunciata la nomina di Catarina Sismeiro a Marketing & Communications Director in Italia

Catarina Sismeiro diventa la nuova Marketing & Communications Director di Capgemini Italia. Capgemini, società nel settore della consulenza per la trasformazione tecnologica e di business delle aziende, conta 340.000 dipendenti in più di 50 Paesi e nel 2023 ha registrato ricavi complessivi pari a 22,5 miliardi di euro.

“Sono molto orgogliosa di assumere il ruolo di Marketing & Communications Director in Capgemini Italia", dichiara Catarina Sismeiro. “Guiderò il mio team per elevare il brand Capgemini e le sue forti competenze già riconosciute in ambito strategico, ingegneristico e di trasformazione, implementazione e manutenzione di sistemi digitali evoluti".

"Ho trovato in Capgemini competenze all'avanguardia in ambito AI, cloud e dati, una profonda expertise settoriale e un vasto ecosistema di partner, oltre a valori solidi come l’attenzione per la diversità e sostenibilità. La mia esperienza in ambito tecnologico e gestione dati mi porta ad essere in perfetta sintonia con questa grande realtà. Punteremo su precisione e trasparenza, con l’obiettivo di raggiungere importanti risultati di business", conclude Sismeiro.

Catarina Sismeiro vanta una esperienza ultraventennale nel settore del marketing e della comunicazione, maturata in ambito internazionale ricoprendo ruoli a livello dirigenziale e di consulente. Negli ultimi sette anni, è stata alla guida di Annalect, la divisione di data analytics e marketing tecnologico di Omnicom Media Group in Italia, dimostrando forti doti di leadership. È inoltre, docente universitaria, attività per cui ha ricevuto diversi riconoscimenti.

Nel corso della sua carriera ha svolto un ruolo chiave nel supportare aziende leader nei settori FMCG (Fast Moving Consumer Goods), Media, Automotive e Farmaceutico, affiancandole nei loro percorsi di trasformazione digitale e tecnologica, esperienza che permetterà al colosso della consulenza di arricchire ulteriormente il suo già vasto portfolio di competenze.