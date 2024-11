Gianluigi Buffon presenta il suo libro Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi a Milano

Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi Gianluigi Buffon ha presentato il suo nuovo libro accompagnato dalla moglie Ilaria D'Amico alla Mondadori in Piazza Duomo di Milano.Durante la presentazione della sua autobiografiaaccolto da fans e pubblico di tutte l'età ha raccontato alcuni momenti della sua via dalla depressione,la Juventus e la sua permanenza quando la squadra era in Serie B,l'esordio in Nazionale quando a 15 anni oltre altri aneddoti sportivi e umani che lo hanno coinvolto nella sua vita.Il libro è racconto sincero del bambino, il ragazzo, l’uomo, il padre, il professionista che ancora oggi è Gigi Buffon per tutti noi. Servizio realizzato e documentato da Nick Zonna