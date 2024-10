Daikin è protagonista del SAIE 2024 a Bologna

SAIE 2024, Daikin presenta il nuovo Multiplus che raffredda,

riscalda e produce acqua calda, insieme a una gamma di prodotti

flessibili, semplici da installare, che ottimizzano gli spazi

Daikin, leader nelle tecnologie di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, trattamento aria e

refrigerazione, è presente all’interno della fiera presso il padiglione 30 stand B02. Quest’anno

l’azienda propone un ristretto, ma significativo numero di novità: una nuova versione di Daikin

Multiplus, il nuovo climatizzatore ora con cinque attacchi totali che produce acqua calda.

Questa versione rispetto a quella precedente che si fermava a quattro attacchi, permette di climatizzare fino

a quattro ambienti differenti e in più di avere un attacco per il serbatoio dell’acqua calda sanitaria

fino a 230 litri.

Il nuovo Daikin Multiplus è in grado di effettuare riscaldamento, raffrescamento e acqua calda

sanitaria senza gas e presenta nuovi serbatoi a pavimento, ora disponibili da 180 lt e 230 lt. E’ molto

più rapido di uno scaldabagno elettrico ed è compatibile con tutte le unità interne residenziali e

commerciali, oltre che gestibile in modo smart con l'app Onecta.

VRV 5 è invece una soluzione utilizzata per edifici commerciali e abitazioni monofamiliari progettata

per supportare gli obiettivi di decarbonizzazione e valorizzazione degli immobili. Grazie

all’introduzione del refrigerante R32, infatti, VRV 5 Hp amplia la gamma di prodotti dedicati ad

ambientazioni di prestigio e ad alta metratura. VRV 5 garantisce una riduzione delle emissioni di CO2

equivalente del 71% rispetto all’R410A, in linea con la direttiva europea F-gas.

Altra novità presente allo stand sono le soluzioni autonome in pompa di calore da incasso Altherma,posizionabili all’interno di armadi zincati per facilitare la messa in opera degli impianti di

riscaldamento e di produzione di acqua calda negli spazi esterni delle abitazioni.

Servizio realizzato e documentato da Nick Zonna