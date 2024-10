Festa del Torrone di Cremona 2024 presentata a Milano

Il dolce tradizionale cremonese, simbolo delle feste per eccellenza, torna protagonista del consueto appuntamento con la 'Festa del torrone', in programma quest'anno dal 9 al 17 novembre.

Nove giorni all'insegna del gusto e del divertimento, in cui le strade del centro di Cremona si arricchiranno di stand, eventi, degustazioni, spettacoli e di maxi installazioni.

L'edizione 2024 della manifestazione è stata presentata a Palazzo Lombardia dall'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia Barbara Mazzali,Andrea Virgilio sindaco di Cremona,Luca Burgazzi assessore al Turismo Comune Cremona,Stefano Pelliciardi rappresentante e organizzatore SGP Grandi EventiLa Festa del Torrone di Cremona è cresciuta negli anni fino a diventare uno degli appuntamenti più importanti del turismo lombardo, attirando migliaia di visitatori ogni anno - ha spiegato l'assessore Mazzali Questo successo è il risultato del lavoro instancabile degli imprenditori cremonesi, che attraverso i loro prodotti raccontano non solo un territorio, ma anche la storia delle famiglie che da generazioni si dedicano con passione a questa tradizione.

27ª edizione 2024 della Festa del torrone porterà tra le vie del centro storico della città tante novità, tra cui spicca una pianola a grandezza naturale fatta di torrone, con i tasti di cioccolato e torrone, che verrà collocata in centro città.Non sarà solo una golosa scultura, ma un vero e proprio strumento musicale. L’unione tra sonorità e aromi, texture e croccantezza, racconterà la vera essenza del torrone attraverso un’esperienza multisensoriale davvero originale.Non mancheranno anche gli appuntamenti tradizionali, come le maxi costruzioni di torrone, il Torrone d'Oro che sarà consegnato al Campione del mondo di calcio '82 Antonio Cabrini la Rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza e uno speciale treno a vapore che partirà dalla stazione di Lambrate a Milano domenica 10 novembre e trasporterà fino a 400 passeggeri che viaggeranno su carrozze d'epoca. DOLCE E SALATO Per celebrare il connubio tra dolce e salato, 'per soddisfare il palato', come recita un vecchio adagio, un ‘trompe l'oeil’ racconterà la storia del territorio cremonese, attraverso due simboli della tradizione gastronomica del territorio, il torrone appunto, protagonista della kermesse, e il Provolone Valpadana, tra i prodotti caseari più celebri legati a questa regione, apprezzato e conosciuto in tutto il mondo.I visitatori potranno ammirare un Provolone Valpadana dop gigante, nella sua forma più iconica 'a mandarone', realizzato interamente in torrone, che stimolerà la curiosità dei visitatori.Oltre a passeggiare per le suggestive vie del centro storico di Cremona, si potrà partecipare a workshop, degustare le creazioni di produttori provenienti da tutta Italia, prendere parte a visite guidate e incontri culturali oltre ad assistere agli spettacoli organizzati per la Festa del Torrone.

Servizio realizzato e documentato da Nick Zonna