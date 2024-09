Gianfranco Ferré tra ragione e sentimento mostra a Legnano

Dal 7 settembre al 6 ottobre 2024 nella Sala degli Stemmi di

Palazzo Malinverni a Legnano sarà visitabile una installazione curata dal Centro di Ricerca

Gianfranco Ferré del Politecnico di Milano, tesa a raccontare un pezzo della storia della

moda italiana nella mostra “Gianfranco Ferré tra ragione e sentimento”. L’evento si

inserisce nel programma del Centenario di Legnano Città.

L’esposizione mira a esplorare l'approccio unico di Gianfranco Ferré al fashion design

attraverso una selezione di disegni e del capo iconico, la camicia bianca, offrendo al

visitatore un’esperienza arricchita dalla connessione digitale con l’archivio Ferré attraverso

immagini e video che approfondiscono il racconto stesso della mostra.

Le camicie bianche in mostra condurranno il visitatore in un percorso nella ricerca

stilistica di Ferré, lungo un itinerario in cui i principi del design si materializzano nelle

infinite variazioni sull'archetipo della camicia bianca, vera e propria icona dell’opera

creativa dello stilista. Taffetà, crêpe de chine, organza, raso, tulle, tessuti in seta o cotone,

merletti e ricami, impunture eseguite a mano si susseguono in un crescendo di maestria ed

equilibrio.

I disegni, raggruppati in sezioni tematiche, illustrano alcuni dei principi fondamentali del

design che hanno ispirato il processo creativo dello stilista alumnus del Politecnico di

Milano: si parte dal corpo, per continuare con la materia, il colore, il dettaglio, il volume e

infine il movimento.

L’allestimento, a cura dell’architetto Martino Berghinz, ispirato ai codici tipici del linguaggio Ferré, è basato su linee pulite e geometrie pure accentuate dal contrasto bianco-

nero, e fa da controcanto all’opulenza raffinata della Sala degli Stemmi. Il rigore lineare

dell’esposizione dei disegni, disposti ordinatamente su pannelli perimetrali, è contrastato

dal gioco dinamico delle camicie, raggruppate su una piattaforma circolare e mosse da

meccanismi rotanti che conferiscono all’allestimento un tono ironico e leggero.

Dichiara il sindaco di Legnano Lorenzo Radice: È un piacere e un onore per Legnano

ospitare la mostra di camicie e disegni di Gianfranco Ferré, l’artista perché tale considero

uno stilista del suo rango - più illustre della nostra Città. Questa esposizione contribuisce a

valorizzare due anniversari importanti che cadono nel 2024, il centenario di Legnano Città

e l’ottantesimo della nascita di Ferré: e a ben vedere non è difficile trovare un legame tra la

parabola professionale di uno dei più grandi stilisti italiani e la storia locale.

I disegni e le camicie in mostra fanno parte dell’archivio dello stilista, riconosciuto

patrimonio “di particolare interesse culturale” da parte del Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali – Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, e oggi parte del sistema

Archivi Storici del Politecnico di Milano.

Il Centro di Ricerca Gianfranco Ferré, Innovazione Digitale per le Industrie Creative e

Culturali è stato costituito a dicembre 2021 dal Politecnico di Milano a seguito della

donazione della famiglia Ferré dell’archivio e della sede della storica Fondazione

Gianfranco Ferré.

Sotto il coordinamento del Laboratorio di Ricerca Fashion in Process del Dipartimento di

Design, il Centro di Ricerca mette a sistema il know-how tecnico-scientifico e la cultura del

progetto caratterizzanti l’identità del Politecnico di Milano con il patrimonio materiale e

immateriale relativo alla storia, alla cultura e alle tecniche della moda conservato e

valorizzato dalla Fondazione Gianfranco Ferré dal 2008.

Legnano, Palazzo Malinverni Sala degli Stemmi

La mostra sarà aperta:

da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00;

sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00

ingresso è gratuito.

Servizio reportage realizzato da Nick Zonna