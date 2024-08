Japanese Dream Ice Gala verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Nel mese di agosto si è svolta una prima assoluta per la nazionale giapponese in uno show in

Italia, è stata l’occasione perfetta per presentare al grande pubblico questi straordinari atleti.

L’ evento, Japanese Dream Ice Gala, ha visto la partecipazione di atleti di assoluto valore

internazionale anche della nazionale Italiana: Guignard - Fabbri, Matteo Rizzo, Ghilardi -

Ambrosini insieme a numerosi performers della Compagnia di Ghiaccio Spettacolo che ha

inserito la serata all’interno del tour estivo. Direttore artistico e conduttore Andrea Vaturi,

leader della stessa Ghiaccio Spettacolo.

Insieme alla nazionale giapponese, con il ruolo importantissimo di allenatrice di Yuma

Kagyiama, abbiamo avuto l’opportunità di ospitare ancora una volta Carolina Kostner,

impegnata sia nel suo ruolo di coach che in momenti di allenamento in preparazione allo

show. Il suo ruolo nel rapporto con la Federazione Jsf è stato fondamentale per poter

effettuare dapprima i primi passaggi di visita della struttura e successivamente per scegliere

Varese come punto di riferimento per il periodo pre Olimpico.

Carolina, star della serata ricercatissima dal pubblico presente, ha avuto il compito di aprire

la serata, scendendo a sorpresa da una Suzuki S Cross Hybrid, ed è stata impegnata sul

ghiaccio in diversi momenti offrendo ai presenti la sua immutata classe ed eleganza.



Suzuki, Main sponsor dell’evento, attraverso la partnership con Japanese Dream Ice Gala ha

ribadito ancora una volta la sua vicinanza al mondo degli sport del ghiaccio, che la vede

Main Partner della FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio sin dal 2013.

L’ esperienza a Varese del team Jsf e in particolare la serata del 15 Agosto sono stati seguiti

da diversi media internazionali tra i quali in particolare Asahi Tv e Fuji Tv che hanno

realizzato un vero e proprio reportage delle giornate italiane vissute dagli atleti. L’ evento

sarà anche inserito in programmazione televisiva in autunno in Italia, ulteriori dettagli a

riguardo emergeranno da un piano di comunicazione dedicato.

L’ Ice Galà, sold out da fine luglio, ha vissuto diversi momenti emozionanti ed è stato

preceduto da un momento di “meet and greet” dove i fan hanno potuto interagire con gli

atleti sia della nazionale italiana che giapponese.

Il pubblico, che ha potuto seguire dal vivo l’evento, si è rivelato composto sia da una buona

parte di appassionati locali e da fuori provincia, ma anche da diversi gruppi che hanno

raggiunto Varese sia dall’estero, in particolare un folto gruppo Inglese ed uno Olandese,

mentre anche la comunità Giapponese non si è lasciata scappare l’opportunità di incontrare

i propri beniamini nazionali.

«La partnership con Jsf è un grande obiettivo raggiunto per tutto il team di lavoro di Acinque

Ice Arena che ha saputo gestire al meglio uno dei comitati Olimpici preso sempre a

riferimento quando si parla di organizzazione e metodo di lavoro. Si tratta di un primo test in

vista dei prossimi periodi e in particolare in vista del 2026 quando la permanenza del team

sarà ovviamente più lunga con lo sguardo fisso alle gare Olimpiche. Lo show Japanese

Dream Ice Gala è stato un vero successo, testimoniato sia dal sold out dell’evento, ma

soprattutto dal calore del pubblico che ha emozionato anche gli atleti del team Jsf, in una

serata che ha visto sul ghiaccio atleti provenienti da diversi paesi in un clima multiculturale

fantastico dal sapore pre-Olimpico. Siamo pronti adesso a concentrarci sui prossimi impegni,

primo fra tutti i campionati senior di pattinaggio artistico, assegnati a Varese, che si

disputeranno in Dicembre. Le attività in programmazione, e già realizzate in questi mesi, sono

un grande risultato reso possibile dal progetto che vede insieme Comune di Varese, Provincia

e Camera di Commercio sotto la bandiera “Varese Sport Commission for Winter Games”, un

esempio di grande sinergia tra enti diversi che stanno operando come una squadra a favore

della ricaduta turistica e mediatica sul territorio» Matteo Cesarini, project manager Vsc for

Winter Games. L'evento ha la lasciato il segno negli appassionati e in tutti coloro che hanno affollato l’Acinque Arena, nell’ambito di un’iniziativa supportata dal progetto Varese Sport Commission for Winter Games, che vede insieme

Comune di Varese, Provincia e Camera di Commercio.

Servizio realizzato da Nick Zonna