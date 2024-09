KONTATTO conquista Milano con stile

Il marchio Made In Italy ha scelto l’iconica città, capitale della

moda internazionale, come location della nuova sfilata per la collezione Autunno-Inverno

2024/25. Questa scelta sottolinea la visione globale e contemporanea del marchio, che

punta a raggiungere i consumatori di tutto il mondo. Tra stile e determinazione.

Per celebrare questo importante evento internazionale, KONTATTO ha chiesto al noto artista

Alessandro Brighetti di realizzare un’opera d’arte ad hoc, diventata successivamente

l’invito ufficiale allo show. Il creativo ha realizzato un’immagine iconica capace di

sintetizzare gli stilemi di KONTATTO attraverso la stilizzazione del gesto manuale.

L’opera “K touch” (2024), realizzata con disegno a mano e collage digitale, e proposta in

tiratura esclusiva di 250 pezzi autenticati dall’autore, svela la delicatezza gestuale di una

silhouette femminile mentre si fonde con la carica simbolica di due piume, proiezione

estetica dell’approccio unico del marchio.

La collezione Autunno-Inverno 2024/25 è una poesia visiva che celebra l'essenza

femminile con delicatezza e ironia. L'anima della donna KONTATTO si rivela in un gioco

sottile tra armonia e forza, raccontata attraverso tinte soft e pattern animalier che si

fondono in audaci contrasti. Le maglie Jacquard accarezzano gonne di paillettes

scintillanti, piccoli fiocchi e strass brillano come stelle su tessuti fluidi e lucidi, accentuando

la sensualità di silhouette definite ma mai scontate.

Le linee della collezione sono brevi e frizzanti, con minigonne e shorts che si alternano a

pantaloni sartoriali dalle proporzioni ampie, espressione di un'eleganza femminile che si fa

accogliente e quotidiana. I toni del grigio e del bordeaux dominano, avvolgendo il comfort

dress da giorno, mentre piccole polo di maglia nei colori nude e baby green aggiungono

un tocco di tenerezza. L’ironia si manifesta nei dettagli sporty: bomber in eco-pelle verde

militare e burgundy si affiancano a stampe floreali che addolciscono l’austerità dei tessuti

maschili, creando un movimento gentile e raffinato.

Il must-have della stagione? Il suit, declinato in innumerevoli varianti di forma, tessuto e

volume. I pantaloni a palazzo si combinano con gilet affusolati e giacche oversize,

donando alle donne una presenza scenica forte e decisa. I colori, naturali e sofisticati,

sono esaltati da tocchi di glitter e paillettes che riflettono la luce in modo sottile e

seducente. Il protagonista indiscusso è il burgundy, nuance profonda e vellutata che

avvolge l'intera collezione.

La maglieria è un abbraccio rassicurante: dai completi tricot ai grossi pullover mescolati

con denim ed eco-pelliccia: ogni pezzo è un inno alla versatilità e al comfort. I tessuti,

multimaterici, si rincorrono in delicate composizioni. Il raso illumina le proposte per il

giorno e la sera, creando un'armonia tattile di colori che vanno dal pesca al beige fino al

nero. Le sottovesti intime e sensuali, impreziosite da inserti in pizzo, scivolano morbide

sotto maglie di lana mohair che cadono sulle spalle con nonchalance.

In questa passerella dal ritmo serrato, le donne di KONTATTO sfilano con carattere e self-

confidence, in un equilibrio perfetto tra glamour e contemporaneità. Ogni passo è

un'affermazione di stile, ogni abbinamento un gioco di eleganza e libertà. Senza tempo.

Servizio realizzato e documentato da Nick Zonna