Legacy of Style uniti per rilanciare i valori del Made in Italy

Si rinnova il patto tra le manifestazioni della moda Lineapelle, MICAM Milano, Milano Fashion&Jewels, MIPEL, The One Milano e Simac Tanning Tech che a settembre aprono la stagione fieristica dal 14 settembre a Fiera Milano (Rho) tornano gli appuntamenti dedicati al fashion.

Legacy of Style, una sintesi della visione comune delle tante filiere che contribuiscono a creare il sistema moda e della necessità di rilancio dei mestieri che hanno fatto grandi i comparti protagonisti delle manifestazioni di settembre. Legacy è sinonimo di eredità, perché tutti i settori della moda e dell’accessorio condividono un know how e una tradizione uniche. Legacy significa anche condivisione perché interpreta la volontà dei vari settori di aprirsi e di rivelarsi a chi ancora non ne conosce la potenzialità, ma Legacy è anche un connubio di nuovi valori come la Sostenibilità e l’Innovazione Tecnologica, che rappresentano oggi i punti di riferimento del cambiamento che la moda sta sostenendo.

Il futuro del settore risiede anche nella capacità di attrarre e coltivare nuovi talenti. Per questo motivo, gli appuntamenti fieristici, in particolare quest’anno, puntano ad essere una piattaforma di lancio per giovani creativi e imprenditori, offrendo loro visibilità e opportunità di crescita.

Ma l’evoluzione tecnologica del settore diventa anche un volano per coinvolgere le nuove generazioni anche nel processo produttivo ed è anche su questo che si impegnano le fiere della moda e dell’accessorio di settembre. La concomitanza degli eventi sottolinea ancora una volta l'impegno nel fare sistema, dimostrando l'importanza fondamentale di unire filiere che condividono storia e valori.

Servizio reportage realizzato da Nick Zonna