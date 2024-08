Locarno Film Festival 2024 premiazioni awards

Concorso InternazionalePardo d’Oro – Gran Premio del Festival e della Città di Locarno

AKIPLĖŠA (TOXIC) di Saulė Bliuvaitė, Lituania Premio Speciale della Giuria – Comuni di Ascona e Losone

MOND di Kurdwin Ayub, Austria Pardo per la migliore regia – Città e Regione di Locarno a Laurynas Bareiša per SESES (DROWNING DRY), Lituania/Lettonia Pardo per la migliore interpretazione

a Gelminė Glemžaitė, Agnė Kaktaitė, Giedrius Kiela, Paulius Markevičius per SESES (DROWNING DRY) di Laurynas Bareiša, Lituania/Lettonia Pardo per la migliore interpretazione a Kim Minhee per SUYOOCHEON (BY THE STREAM) di Hong Sangsoo, Corea del Sud Menzioni Speciali QING CHUN (KU) (YOUTH (HARD TIMES)) di WANG Bing, Francia/Lussemburgo/Paesi Bassi SALVE MARIA di Mar Coll, Spagna Concorso Cineasti del PresentePardo d’Oro – Concorso Cineasti del Presente

HOLY ELECTRICITY di Tato Kotetishvili, Georgia/Paesi Bassi

Premio per la miglior regia emergente – Città e Regione di Locarno

a Denise Fernandes per HANAMI, Svizzera/Portogallo/Capo Verde Premio Speciale della Giuria CINÉ+ KOUTÉ VWA (LISTEN TO THE VOICES) di Maxime Jean-Baptiste, Belgio/Francia/Guiana Francese Pardo per la migliore interpretazione a Callie Hernandez per INVENTION di Courtney Stephens, Stati Uniti Pardo per la migliore interpretazione a Anna Mészöly per FEKETE PONT (LESSON LEARNED) di Bálint Szimler, Ungheria Menzioni Speciali FEKETE PONT (LESSON LEARNED) di Bálint Szimler, Ungheria KADA JE ZAZVONIO TELEFON (WHEN THE PHONE RANG) di Iva Radivojević, Serbia/Stati Uniti Pardi di DomaniConcorso Corti d’AutorePardino d’Oro Swiss Life per il miglior cortometraggio d’autore

UPSHOT di Maha Haj, Palestina/Italia/Francia Menzione Speciale GWE-IN ESI JEONGCHE (THE MASKED MONSTER) di Syeyoung Park, Corea del Sud Cortometraggio candidato del Locarno Film Festival agli European Film Awards LA FILLE QUI EXPLOSE di Caroline Poggi e Jonathan Vinel, Francia Concorso InternazionalePardino d’Oro SRG SSR per il miglior cortometraggio internazionale WASHHH di Mickey Lai, Malesia/Irlanda Pardino d’Argento SRG SSR per il Concorso Internazionale GIMN CHUME (HYMN OF THE PLAGUE) di Ataka51, Germania/Russia Premio per la migliore regia Pardi di Domani – BONALUMI Engineering QUE TE VAYA BONITO, RICO di Joel Alfonso Vargas, Regno Unito/Stati Uniti Premio Medien Patent Verwaltung AG THE FORM di Melika Pazouki, Iran Menzione Speciale FREAK di Claire Barnett, Stati Uniti Concorso Nazionale Pardino d’Oro Swiss Life per il miglior cortometraggio svizzero SANS VOIXdi Samuel Patthey, Svizzera Pardino d’Argento Swiss Life per il Concorso Nazionale BETTER NOT KILL THE GROOVE di Jonathan Leggett, Svizzera Premio per la migliore speranza svizzera a Gabriel Grosclaude per LUX CARNE, Svizzera Menzione Speciale PROGRESS MINING di Gabriel Böhmer, Regno Unito/Svizzera First FeatureSwatch First Feature Award (Premio per la migliore opera prima) AKIPLĖŠA (TOXIC) di Saulė Bliuvaitė, Lituania MUBI Award – Debut Feature GREEN LINE di Sylvie Ballyot, Francia/Libano/Qatar Menzioni Speciali HANAMI di Denise Fernandes, Svizzera/Portogallo/Capo Verde KOUTÉ VWA (LISTEN TO THE VOICES) di Maxime Jean-Baptiste, Belgio/Francia/Guiana francese Pardo Verde Sostenuto dall’Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia AGORA di Ala Eddine Slim, Tunisia/Francia/Arabia Saudita/Qatar Menzioni Speciali DER FLECK di Willy Hans, Germania/Svizzera REVOLVING ROUNDS di Johann Lurf e Christina Jauernik, Austria Servizio fotografico realizzato da Nick Zonna