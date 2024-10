Milano Film Fest presentata la prima edizione2025

Nasce i che intende celebrare i diversi volti del mondo dell'audiovisivo, dal cinema e le serie tv alla fotografia, fino ai contenuti speciali in ogni angolo di Milano. La prima edizione della rassegna si terrà dal 3 all'8 giugno

2025 con la direzione artistica di Claudio Santamaria: ideata dalla Fondazione Milano Film

Fest, che unisce quattro realtà cittadine I| Cinemino, Esterni, Fondazione Dude e Perimetro

avrà luogo nei cinema, teatri, piazze e vie della città, con un programma di proiezioni,

concorsi internazionali, eventi speciali con anteprime, focus su serie tv e fotografia, per uno

sguardo completo sul cinema di oggi e di domani.

Milano Film Fest si propone di creare un'esperienza cinematografica e immersiva che

promuova la diversità e l'innovazione nel settore, coinvolgendo attivamente la città di Milano

e le sue comunità, spaziando dal mainstream alla sperimentazione. L'impegno della

Fondazione MFF, insieme al Comune di Milano - Cultura, sarà infatti quello di raggiungere e

coinvolgere anche le numerose realtà del territorio.

Per la direzione artistica è stato scelto Claudio Santamaria,ll cda della FondazioneMilano Film Fest è presieduto da Laura Boy (Dude) con vicepresidente

Guido Casali (|| Cinemino) e consiglieri Franco Gabualdi (Perimetro),Luca Foschi e Giacomo

Faina (Esterni).Nella veste di Media Generale Manager, Fabrizio Piscopo, già Amministratore Delegato di

Class, Consigliere Delegato di Group M, Amministratore Delegato di Rai Pubblicità, Senior Vice

President di Sky e General Manager di Discovery. Piscopo avrà il compito di affiliare partner

che vorranno partecipare all'avventura del Milano Film Fest,la presentazione stampa è stata introdottada Tommaso Sacchi assessore alla Cultura del Comune di Milano.Milano Film Fest sarà affiancato da un tavolo composto

da professionisti con grande esperienza nel settore audiovisivo e cinematografico: Guido

Casali, Sebastiano Leddi, Beniamino Saibene, Laura Boy, Claudio Santamaria, Livio Basoli,

Paola Ruggeri, Andrea Chimento e la stretta collaborazione con Longtake e Vertigo Film Fest.

Responsabile della programmazione ci sarà Agata De Laurentis, socia e fondatrice del

Cinemino.

Servizio realizzato e documentato da Nick Zonna