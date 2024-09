Progetto Talento Amplia ancora gli Orizzonti di FIDAL

Il Progetto Talento, l’iniziativa a supporto dei giovani emergenti dell’atletica leggera che il Comitato Regionale FIDAL Lombardia allestisce da tre lustri abbondanti, oggi ha riacceso i motori con una giornata di “kickoff” ricchissima di contenuti, come e ancora più delle due edizioni che l’hanno preceduta. L’apertura del progetto che si avvale dal 2023 della partnership istituzionale di Regione Lombardia è avvenuta stamane nell’Aula Magna del Politecnico di Milano. Ideato da FIDAL Lombardia con il sostegno di BCC Milano, Casagit Salute, Hines e Rotary Milano City, il patrocinio del CONI Lombardia e in collaborazione con il Master in Sport Design and Management del Politecnico di Milano, Meta, Sky Sport, Dale Carnegie e LCA Studio Legale, il Progetto Talento è scattato con la prima giornata di lezione del corso di formazione “Formiamo i Campioni di Domani”, l’innovativa proposta già presente nel 2023 e rilanciata anche quest’anno con un docente d’eccezione nell’apertura come l’olimpionico di Atene 2004 Stefano Baldini. Il Progetto Talento 2024 avrà come testimonial il campione olimpico ed europeo della staffetta 4x100 Filippo Tortu e la primatista italiana Assoluta della 20 km di marcia Eleonora Giorgi, oltre a Germano Lanzoni, protagonista del video di lancio della campagna di crowdfunding e conduttore d’eccezione dell’evento di chiusura.

Servizio fotografico realizzato da Nick Zonna