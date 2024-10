PURPLE - Sign of the Times per creare un ponte tra Fashion e Musica a Milano

M.Seventy e Fiera Milano uniscono le forze nel creare PURPLE - Sign

of the Times, il format B20 in cui moda, musica e cool communities si incontreranno negli spazi di Fiera Milano (Rho) dal 26 al 28 settembre 2025.Durante la Milano Fashion Week, PURPLE- Sign of the Times accoglierà negli

spazi di Fiera Milano da mezzogiorno a mezzanotte

brand di punta della moda, musica e non solo, ognuno

con uno spazio personalizzato per coinvolgere

pubblico in un'esperienza unica. Mentre nelle piazze

della kermesse, su diversi palchi, si alterneranno talenti

musicali di livello internazionale.Achille Lauro ha introdotto l'evento come testimonial del mondo della musica e moda con l'intervento di apertura di Alessia Cappello assessora alle Politiche del lavoro e Sviluppo economico Comune MI, il giornalista Omar Schillaci di Sky dialogato con Achille Lauro,Massimiliano Bizzi Presidente di M.Seventy, fondatore e organizzatore del salone WHITE,Roberto Foresti vice direttore Fiera Milano,Mirco Bruni CEO The Fool,Beppe Angiolini fashion consultante CEO Sugar.A sostenere il progetto, oltre al Comune di Milano ci

sono altri partner di assoluto rilievo. Warner Music

Italia è già al lavoro per selezionare gli artisti, tutti di

alto profilo, che si avvicenderanno on stage. Radio

105 del Gruppo RadioMediaset trasmetterà live

dalle piazze di Fiera Milano. Slam Jam, da anni

punto di riferimento internazionale del mondo urban

e contemporary, darà il suo contributo. Mentre

Pezzo di Studio e Certo, due realtà già affermate

ma di nuova generazione, cureranno la creatività e

la comunicazione social di PURPLE - Sign of the Times.PURPLE Sign of the Times a mio avviso avrà la forza

di generare a Milano un vero movimento, capace di

attrarre tanta gente che si appassionerà maggiormente

alla moda. Moda e musica creeranno la magia, un

circolo virtuoso anche sui consumi.

Servizio realizzato e documentato da Nick Zonna