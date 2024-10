San Francesco la festa in piazza Risorgimento a Milano

Da un’idea di Massimiliano Finazzer Flory in collaborazione con il Comune di Milano, il Municipio 3, i Frati Cappuccini in Opera San Francesco e con il patrocinio del Comitato Nazionale per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, piazza Risorgimento è divenuta teatro di incontri, letture, musica, canto, mostre e attorno vie e negozianti hanno offerto doni e occasioni per stare insieme. «C’è voglia di festa, c’è voglia di Italia, di stare insieme intorno alla bellezza come progetto etico di inclusione dove il teatro è la strada, la scena, una piazza e pensare alla cultura come pronto intervento con il coraggio di un sorriso perché desiderio e dono sono poesie tra la gente» dichiara il regista e attore, e Consigliere di Amministrazione della Fondazione Piccolo Teatro, Massimiliano Finazzer Flory.La serata è stata introdotta con i saluti istituzionali di Filippo Rossi, Assessore e Vice Presidente del Municipio 3 e di Fra Marcello Longhi, Presidente Opera San Francesco.Arie di Verdi e Puccini con il Coro degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala, la recitazione di Massimiliano Finazzer Flory del Cantico delle creature di Francesco d’Assisi accompagnato alle percussioni con Elio Marchesini, per concludersi con la musica vintage italiana con Carlotta Limonta

Servizio realizzato e documentato da Nick Zonna