“Sguardi dalla Torre Picasso” PwC Italia e Pinacoteca di Brera per la cultura

“Sguardi dalla Torre - Picasso”,l’appuntamento di PwC Italia dedicato all’arte e alla cultura. Grazie all’avvio di un percorso di collaborazionecon la Pinacoteca di Brera, Torre PwC - Piazza tre Torri, City Life, Milano - apre di nuovo le porte al pubblico

ospitando al 27esimo piano l’opera “La loge (Le balcon)” di Pablo Picasso, un elemento della scenografia

realizzata nel 1921 dall’artista per lo spettacolo teatrale “Cuadro Flamenco”.L’opera di Picasso che sarà esposta nel weekend con apertura al pubblico è “La loge (Le balcon)”, un

elemento della scenografia realizzata nel 1921 da Pablo Picasso per lo spettacolo teatrale “Cuadro Flamenco”

proposto dall’impresario Sergej Djagilev, fondatore dei Ballets Russes, la compagnia di danza che agli inizi del

Novecento proponeva con successo eventi teatrali che univano il meglio delle avanguardie contemporanee in

campo musicale, poetico e artistico.PwC Italia e Pinacoteca di Brera hanno annunciato oggi un terzo weekend di apertura al pubblico:

il 23 e 24 novembre dalle 9.30 alle 19.30 .“Sguardi dalla Torre – Picasso” porta i visitatori a godersi l’arte 130 metri d’altezza immersi in un panorama

straordinario sulla città di Milano, all’interno dell’opera d’arte architettonica disegnata dall’architetto Daniel

Libeskind. L’iniziativa si colloca nell’ambito delle attività del progetto “PwC per la cultura”, attraverso il quale

PwC vuole contribuire alla crescita socio-culturale del Paese, creando occasioni di condivisione del patrimonio

artistico italiano sia all’interno dell’organizzazione sia all’esterno, verso le comunità territoriali nelle quali

opera. PwC in Italia conta oltre 9.000 professionisti, con un’età media di circa 30 anni, che offrono alle imprese

servizi fiscali, legali, di revisione e di consulenza e ha intrapreso da tempo un percorso di valorizzazione del

patrimonio artistico-culturale del nostro Paese, con l’obiettivo di parlare alle nuove generazioni.L’opera “La loge (Le balcon)”, acquisita dalla Pinacoteca di Brera nel 1976

ed esposta per soli pochi mesi nel 2015 a valle di un intervento di restauro, è un frammento della scenografia

che, per ragioni economiche, Djagilev stesso nel 1926 fa tagliare, per isolare e rivendere i dettagli figurativi più

significativi, ciascuno con la firma autentica di Picasso.Alla presentazione dell'evento e dell' opera hanno partecipato Alessandro Grandinetti Partner, Clients and MarketsLeader di PwC Italia,Angelo Crespi Direttore Generale della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Braidense eChiara Carotenuto Communication, Engagement and Branding Director.L'opera: Pablo Picasso La loge (Le balcon), 1921 Olio su tela, 191,3 x 141 cm Milano, Pinacoteca di Brera, inv. 5054Dalla collezione permanente della Pinacoteca di Brera, esposta al pubblico per la seconda volta nella storia. Servizio realizzato e documentato da Nick Zonna