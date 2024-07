TAOMODA AWARDS per la 25esima edizione a Taormina

Le note di Nino Rota del valzer del Gattopardo con la coreografia della compagnia “Danzando l’Ottocento” hanno aperto la 25esima edizione del Gala TAOMODA AWARDS sul palcoscenico del Teatro Antico di Taormina. Un omaggio alla celebre opera e, soprattutto, alla Titanus la più antica casa di produzione e distribuzione cinematografica italiana che così ha scelto di celebrare in Sicilia i suoi 120 anni. Tao Award al Presidente Guido Lombardo, esponente della terza generazione di una famiglia che ha fatto la storia del cinema. La moda resta protagonista della rassegna, ideata e diretta dalla giornalista Agata Patrizia Saccone Presidente di Taomoda, che rientra nel calendario dei Grandi Eventi della Regione Siciliana. A presentare la serata, dinanzi a un pubblico di oltre 3.500 spettatori, la giornalista Cinzia Malvini. In scena le collezioni dei brand Genny, Mirco Giovannini, Antonio Marras, Elisabetta Franchi, Tombolini, Alberto Zambelli, Alessandro Enriquez con spazio finale alla startup Le Palme delle giovani designer Chiara ed Elisa Palma, oltre a tanti ospiti che, con il loro lavoro, contribuiscono a tenere alta la bandiera del Made in Italy del mondo. Altro atteso protagonista Leo Gassman, premiato per la categoria musica ma anche per la sua interpretazione di Franco Califano nel film Tv dedicato all’indimenticato cantautore. Questi tutti i nomi dei premiati per le categorie imprenditoria, moda, fotografia, arte, giornalismo, musica, sostenibilità, comunicazione digitale, finanza e medicina. PREMIO ALLA CARRIERA - Marco Bizzarri (Tao Award Excellence-Premio alla Carriera); MODA - Maison Roberto Cavalli, ha ritirato il premio il CEO Sergio Azzolari; - Genny, ha ritirato il premio Il Direttore Creativo Sara Cavazza Facchini; - Elisabetta Franchi; - Antonio Marras; - Alberto Zambelli; - Alessandro Enriquez; -Tombolini, ha ritirato il premio Silvio Calvigioni Tombolini Direttore Marketing e Responsabile commerciale Tmb. FOTOGRAFIA -alla top model Ludmilla Voronkina, musa ispiratrice - tra gli altri – del fotografo e ritrattista Max Vadukul, è andato il Tao Award Protagonista Fotografia d’Arte; GIORNALISMO - Marzio Nocera, Founder & Chairman di Fashion Channel (Tao Award Media TV); - Nicoletta Polla-Mattiot, Fondatrice dell’Accademia del Silenzio e Direttore di HTSI Il Sole 24 Ore che festeggia il suo 10° anniversario (Tao Award Giornalismo e Cultura); - Tiziana Ferrario, (Tao Award alla Carriera, Giornalismo e Empowerment Femminile); - Susanna Ausoni, stylist, consulente d’immagine e imprenditrice, il Tao Award Stylist; MUSICA E TV - Leo Gassmann (Tao Music Award e Premio Stampa Attori); - al produttore Andrea Martini (Tao Award per la sceneggiatura inclusiva) per il progetto Lampadino e Caramella cartone animato inclusivo rivolto a tutti i bambini; SOSTENIBILITA’ - Matteo Ward CEO e co-founder WRÅD; COMUNICAZIONE DIGITALE - Mattia Boffi Valagussa (Tao Award Blogger); IMPRENDITORIA -Alessandro Maria Ferreri (Tao Award Excellence categoria Top Manager) FINANZA - Anna Lambiase (Tao Award Green Finance); MENZIONI SPECIALI: - al designer Mirco Giovannini (Menzione Speciale per la Moda Sostenibile); - alla scrittrice Lally Masia (Menzione Speciale per la Scrittura Creativa); - alla storica del costume e curatrice de “Il Foglio della Moda” Fabiana Giacomotti (Menzione Speciale per il Giornalismo e l’Empowerment Femminile). PREMIO OMAGGIO -al Maestro e pittore contemporaneo Lorenzo Chinnici, allievo ed erede di Renato Guttuso. Il TAO AWARD alla medicina è stato consegnato al Dottor Alberto Bianchi, che opera all’interno della Smile House Fondazione ETS, attiva nella cura dei bambini con labiopalatoschisi, malformazione genetica del palato e del volto estremamente invalidante a livello sociale, nonché charity partner della manifestazione. “Quest’anno abbiamo festeggiato i 25 anni di Taomoda tra ritorni e debutti. Un quarto di secolo di passerelle, moda, design, fotografia, giornalismo, sostenibilità. Durante la magica notte dei Tao Awards, abbiamo voluto celebrare, ancora una volta, il Made in Italy e la creatività in tutte le sue forme. Si è chiusa un’edizione che prevedeva un calendario particolarmente fitto e che mi ha reso davvero orgogliosa per la caratura degli ospiti oltre che per la qualità degli interventi ma noi stiamo già pensando al futuro.

Servizio realizzato da Nick Zonna