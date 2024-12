Torino Film Festival un successo che ricorda Marlon Brando

La conclusione e premiazione dell'edizione 2024 del Torino Film Festival diretta da Giulio Base direttore artistico con un supporto importante di Tiziana Rocca, Cristiana Capotondi madrina del festival che è stato un successo mediatico indiscusso che rappresenta una svolta per il cinema e i festival in Italia.La conclusione della serata finale con la proiezione il film Waltzing with Brando scritto e diretto da Bill Fishman in anteprima mondiale al 42TFF che dedica proprio a Marlon Brando una grande retrospettiva per celebrare il centenario della sua nascita. L'attore protagonista Billy Zane che interpreta, con una stupefacente e totale immedesimazione, l’iconica starMarlon Brando che con il cast si è concesso al photocall,red carpet e interviste.Il film è la storia poco conosciuta e assolutamente vera che racconta di come Marlon Brando convinse l’architetto

Bernard “Bernie” Judge che insieme avrebbero potuto costruire il primo rifugio ecologicamente perfetto del

mondo su una minuscola e inabitabile isola di Tahiti. Brando credeva che questo grande esperimento

ecologico avrebbe ispirato il mondo a un futuro migliore e più sostenibile. Così Bernie, il pratico risolutore

di problemi, e Brando, il lunatico sognatore, iniziano un'incredibile avventura e lungo il percorso diventano

improbabili amici. Ma questo sogno si realizzerà mai?

Premi ufficiali del 42TFF CONCORSO LUNGOMETRAGGI

Premio per il miglior film (20.000 euro) a: HOLY ROSITA di Wannes Destoop Premio speciale della Giuria IWONDERFULL (7.000 euro) a: VENA di Chiara Fleischhacker Premio per la miglior sceneggiatura a: L’AIGUILLE di Abdelhamid Bouchnack

Premio per la migliore interpretazione 1: Flora Ofelia Hofmann Lindahl, Christine Albeck Børge, Karen-Lise Mynster in MADAME IDA

Premio per la migliore interpretazione 2: River Gallo in PONYBOI

Menzione a DISSIDENT di Stanislav Gurenko e Andrii Al’ferovCONCORSO DOCUMENTARI

Premio per il miglior film (10.000 euro) a: LE RETOUR DU PROJECTIONNISTE di Orkhan AghazadehPremio speciale della Giuria ex aequo a:

I’M NOT EVERYTHING I WANT TO BE di Klára Tasovská

THE BRINK OF DREAMS di Ayman El Amir, Nada Riyadh

Menzione a HIGHER THAN ACIDIC CLOUDS di Ali AsgariCONCORSO CORTOMETRAGGI

Premio per il miglior film (3.000 euro) a: WALK IN di Haneol Park, per la capacità del racconto in una dimensione inaspettata con uno stile personale, impeccabile e con punte di pura poesia.Premio speciale della Giuria a: FIRE DRILL di Maximilian Villwock

Menzione a SOMEONE’S TRYING TO GET IN di Colin NixonPREMIO FIPRESCI

VENA di Chiara Fleischhacker

