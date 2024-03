PEUGEOT: Nuova E-5008 rivela la futuristica esperienza 3D a Parigi

In un evento senza precedenti, la Gare du Nord di Parigi si è trasformata in un palcoscenico futuristico, lasciando migliaia di passanti a bocca aperta davanti a un'installazione 3D mozzafiato.

Il lancio del nuovo PEUGEOT E-5008 ha segnato l'inizio di una nuova era per il marchio, caratterizzata da innovazione, audacia e sostenibilità. La collaborazione tra PEUGEOT e Accenture Song ha dato vita a una campagna sotto l'hashtag #SomethingBigIsComing, promettendo non solo un veicolo, ma un'esperienza completamente nuova.

Un palcoscenico futuristico nel cuore di Parigi

La Gare du Nord, uno degli snodi ferroviari più affollati d'Europa, è stata il luogo prescelto per svelare al mondo il PEUGEOT E-5008 attraverso un'esperienza immersiva unica. Una misteriosa scatola 3D ha proiettato creature maestose nell'aria, catturando l'immaginazione dei presenti e simboleggiando l'arrivo di qualcosa di grande e rivoluzionario. Questa performance artistica, curata dallo studio creativo SUPERBIEN, ha fuso l'arte multimediale di punta con una poesia visiva, ridefinendo l'esperienza urbana.

Il Nuovo PEUGEOT E-5008: un veicolo familiare elettrico come nessun altro

Il 20 marzo, la vera essenza delle proiezioni 3D è stata rivelata con il lancio del nuovo PEUGEOT E-5008 completamente elettrico. Questo SUV promette di ridefinire gli standard dei veicoli familiari, offrendo una combinazione senza precedenti di design, tecnologia e sostenibilità. Con caratteristiche come il Panoramic i-COCKPIT®, l'integrazione di ChatGPT, un'autonomia elettrica impressionante di 660 km e sette sedili spaziosi, il PEUGEOT E-5008 si distingue come leader nel suo segmento.

Oltre l'evento: una campagna digitale coinvolgente

La rivelazione a Gare du Nord è stata solo l'inizio. PEUGEOT ha implementato una campagna digitale immersiva su vari social media, estendendo l'esperienza 3D a un pubblico globale attraverso video e attivazioni interattive. Questa strategia ha permesso di mantenere l'attenzione sul E-5008, preparando il pubblico a un'innovazione che supera i confini della mobilità tradizionale.

Visibilità europea e partnership strategica

La campagna #SomethingBigIsComing ha goduto di una visibilità europea senza precedenti, con presenze DOOH (Digital Out-of-Home) nelle maggiori capitali, assicurando un impatto globale. Questo evento segna inoltre l'inizio di una partnership strategica tra ACCENTURE SONG e PEUGEOT, preannunciando altre iniziative che promettono di portare avanti questo slancio innovativo.

Il lancio del PEUGEOT E-5008 e l'installazione 3D a Parigi rappresentano non solo un momento di svolta per il marchio ma anche per l'intero settore automobilistico, proiettandolo verso un futuro più sostenibile e connesso. Con questa mossa audace, PEUGEOT non solo pensa in grande ma agisce con grandezza, promettendo di ridefinire ciò che ci aspettiamo da un veicolo familiare elettrico.