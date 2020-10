(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2020 Mvula Sungani (Coreografo e regista): "Mondo della danza si unisca per far sentire la propria voce" "#vivodidanza è un grido silenzioso di Unità, che deve eliminare tutte le differenze volute dalla burocrazia. Il mondo della danza si unisca per far sentire la propria voce. Se possono effettuare attività di mantenimento i danzatori che partecipano a manifestazioni nazionali legate al mondo dello sport, allora facciamo in modo che possano farla anche i danzatori professionisti e chi partecipa a concorsi di rilevanza nazionale. C’è qualcosa nelle misure del Mibact che non mi convince, noi avevamo chiesto che il metodo per avere fondi fosse la dichiarazione dei redditi, invece è la SIAE". Così il regista e coreografo Mvula Sungani sulla crisi del comparto a causa dell'emergenza coronavirus e degli ultimi Dpcm che hanno chiuso palestre e teatri. 01_38 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev