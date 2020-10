A Milano arte, musica folk e danza nei "I mosaici di Liszt"

Milano, 15 ott. (askanews) - Appuntamento imperdibile domenica 18 ottobre 2020 al Teatro Repower di Milano con l'Hungarian State Folk Ensemble che travalica i confini del folk e della danza stessa e presenta "I mosaici di Liszt", il suo spettacolo più moderno e ambizioso.Cogliendo ispirazione dalla musica ungherese di Zoltan Kodaly, Bela Bartok e Ferencz Liszt, ma anche dalla vita stessa di Liszt, il virtuoso per eccellenza, il coreografo Gabor Mihaly realizza un emozionante spettacolo in cui la musica tradizionale e classica, il balletto folk e la musica corale si intrecciano in modo affascinante e indissolubile.Un evento in cui spiccano il virtuosismo e la passione, ma anche l'amore per la tradizione e per le radici artistiche e culturali ungheresi che rappresentano un patrimonio prezioso e imprescindibile per tutto il mondo.Una serata d'eccezione che vedrà l'Hungarian State Folk Ensemble affiancato dal coro maschile di Szent Efrem, il gruppo vocale più conosciuto in Ungheria e tra i più importanti in Europa. Con loro sul palco del Teatro Repower saranno presenti ospiti straordinari come l'orchestra dei Cameristi della Scala di Milano e il grande Shlomo Mintz, considerato universalmente uno dei maggiori violinisti del nostro tempo.L'evento milanese con "I Mosaici di Liszt" il 18 ottobre 2020 è l'unica data italiana e inaugurazione di un tour internazionale che farà tappa anche a Parigi e Londra nel 2021 e a Ginevra, Vienna e Berlino nel 2022.L'evento è patrocinato dal Consolato Generale di Ungheria di Milano e dal Comune di Assago.