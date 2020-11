Achille Lauro: "I giudizi sono contrappeso del successo"

Milano, 24 nov. (askanews) - In anteprima un breve estratto dell'intervento di Achille Lauro a Basement Cafè by Lavazza, programma campione di views e nuovo format culturale di riferimento per i giovani.Dopo le puntate su educazione digitale e sessualità violata, con protagoniste Camihawke e Silvia Semenzin, giovedì 26.11 Sofia Viscardi affronterà pregiudizi e stereotipi di genere e di morale con Achille Lauro e Francesca Barra.La terza stagione, in linea con le precedenti, si è aperta con alcuni dei massimi esponenti della scena rap italiana. Ora è la volta della coppia Achille Lauro e Francesca Barra, ai quali è stato chiesto quali significati assumano oggi i concetti di notiziabilità e moralità."Il successo porta a giudizi positivi e negativi, non c'è chi si è salvato e chi è dannato, il mondo si divide tra vincenti e perdenti, basta un commento o uno scandalo per andare da una parte all'altra. Io mi pongo fuori da tutto questo, non do peso a quello che dicono i giornali e accetto le critiche, nella vita sono stato tutto e sono pronto a farmi giudicare perchè i giudizi sono contrappeso del successo" ha detto Achille Lauro.