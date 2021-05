Crozza: Salvini è sempre sui Social dove chiede gesti rivoluzionari

Un esilarante Crozza/Salvini - nell’ultima puntata prima della pausa estiva di “Fratelli di Crozza”, in onda il venerdì in prima serata su NOVE – non ha tempo per trovare soluzioni complesse perché sempre sui social dove tutto è rapido: “Stasera alle 24 sarò su Instagram a dire che l’Italia deve ripartire senza controlli sugli appalti, con meno regole, meno tasse… distanziati… in sicurezza…Meno regole! Riapriamo! Gesti rivoluzionari! Pizza! Al chiuso! Cosa c’è di più bello che mangiarsi una pizza alle 24.00… col colon rilassato? Posso farle vedere su Instagram la foto di un Colon rilassato alle 24.00?”