Fratelli Di Crozza: Dal 18 Maggio ogni regione regole diverse.

le riaperture previste dal 18 maggio che varieranno da Regione a Regione: “Sembriamo tornati al Medioevo quando l’Italia era divisa in tanti piccoli staterelli perché da lunedì 18 maggio ogni Regione avrà regole diverse. Metti che ti venga voglia di andare in spiaggia…in Emilia Romagna si riapre lunedì, nelle Marche si potrà fare il bagno, ma solo dal 29 maggio. In Liguria, per gli amanti degli ossimori, Toti ha detto che riaprirà le spiagge libere, ma “a pagamento” e invece, in Sardegna e Sicilia è tutto sospeso. A Lecce invece fortunatamente si può stare in spiaggia, però non ci si può mai fermare. A Lecce devi muoverti sempre… se ti fermi sei fottuto c’è un cecchino sulla boa che ti accascia se ti accasci. Io mi domando – conclude l’artista genovese - perché Garibaldi si sia sbattuto così tanto per fare l’Italia unita. Tra l’altro, anche i Mille non li avrebbero fatti mica sbarcare… un assembramento così, in 1.000…dal Nord… tutti insieme…”