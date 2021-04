Crozza/ Grillo riceve l’Oscar come “Miglior pixxxata fuori dal vaso 2020/2021” per il video pubblicato in difesa del figlio: “Sono commosso. Ho fatto il comico, ho fatto il politico, ma non ero mai riuscito a tirare fuori la mia anima: il vero Beppe. Adesso con questo corto ho avuto la possibilità di mostrare al pubblico il mio vero IO. Dedico questo Oscar al Movimento 5 stelle che ho fondato dodici anni fa e affondato lunedì pomeriggio. Salvini vai… è il tuo momento”