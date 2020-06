Fratelli di Crozza, l'hit parade degli "Italian Politics"...

Maurizio Crozza commenta i principali fatti di attualità politica e presenta la hit parade degli ‘Italian Politics’: “Al primo posto Giuseppe Conte... e vabbè è elegante va in televisione più della Gruber si spiega. Appena trova uno che gli scriva i testi non c’è più partita. In seconda posizione c’è una new entry la “Tigre della Garbatella” Giorgia Meloni che sale da settimane. Al quarto c’è Salvini, ma chi c’è al terzo posto fra i leader più graditi dagli italiani? Cioè chi è quel grande statista che ha osato scalzare Salvini dal podio? Roberto Speranza l“invisibile”…non compare mai, è l’unico Ministro della Salute al Mondo che non s’è fatto vedere neanche durante una pandemia. Speranza è come Elena Ferrante… non esiste, ma entra in classifica.”