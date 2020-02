Harry canta con Bon Jovi, duetto agli storici Abbey Road Studios

Roma, 28 feb. (askanews) - Il principe Harry è arrivato agli storici Abbey Road Studios, a Londra, resi famosi dai Beatles, per un appuntamento speciale: un duetto con Jon Bovi Jovi che lo ha atteso con la sua giacca di pelle sulle scale, all'ingresso. I due si sono salutati e stretti la mano prima di entrare e mettersi al lavoro.Il video della performance è stato condiviso anche su Instagram. Il cantante con la sua chitarra accompagna Harry, un po' emozionato, i due intonano "Unbroken", brano scritto a sostegno degli Invictus Games, la manifestazione sportiva lanciata da Harry per i veterani con disabilità.Bon Jovi aveva preannunciato giorni fa la novità sui social pubblicando una chat in cui scriveva ad Harry di aver avuto un'idea. Detto fatto.