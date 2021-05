"Il fiume", il nuovo brano degli Avion Travel

Roma, 29 mag. (askanews) - "Il fiume" è il nuovo brano degli Avion Travel. "Nata da una suggestione sulla riva argentina del Rio De la Plata, guardando da Buenos Aires la sponda lontana e invisibile di Montevideo, questa nuova canzone era in attesa di compagnia per un lavoro più ampio", dicono gli Avion Travel."Dopo più di un anno di sospensione in questo tempo incerto, abbiamo deciso di pubblicarla per accompagnare il nostro più volte annunciato e rimandato 'Opplà Tour' - conclude il gruppo - in cui racconteremo i nostri quaranta anni di musica e di concerti".In contemporanea all'uscita de Il fiume, gli Avion Travel saranno nelle Marche per l'allestimento dell'Opplà Tour, che vedrà la data zero il 30 maggio al Teatro delle Api di Porto Sant'Elpidio.