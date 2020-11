Il primo trailer della serie evento "Leonardo", con Aidan Turner

Roma (askanews) - In anteprima mondiale arriva il primo trailer della serie evento "Leonardo", che svela il mistero di uno dei personaggi più affascinanti ed enigmatici della storia. Leonardo Da Vinci è interpretato dall'attore irlandese Aidan Turner, Giancarlo Giannini interpreta il suo maestro Andrea del Verrocchio, e Matilda De Angelis Caterina da Cremona, la misteriosa musa e amica più cara. Figlio illegittimo di un notaio, Leonardo visse un'infanzia solitaria nella cittadina rurale di Vinci, in Toscana, guidato da un profondo bisogno di ricerca e scoperta. Con instancabile curiosità spaziò tra arte, scienza e tecnologia, infondendo in ogni disciplina una profonda e coraggiosa umanità, liberandole dalle convenzioni del tempo, guidato da un intenso desiderio di svelare i segreti del mondo che lo circondava. La serie racconta il mistero dell'uomo oltre il genio, attraverso una storia inedita e originale, fatta di intrigo e passione.La serie evento Rai del 2021 è stata girata in oltre 50 location fra interni ed esterni e ha coinvolto circa 500 addetti, con 3000 comparse. Si tratta del primo progetto a guida italiana dell'alleanza tra i grandi broadcaster pubblici dell'Europa continentale, è prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction e Big Light Productions, in associazione con France Télévisions e la spagnola RTVE, co-prodotta e distribuita da Sony Pictures Entertainment."Leonardo" è creata da Frank Spotnitz, già sceneggiatore di "X-Files" e creatore de "I Medici", con Steve Thompson, ed è diretta da Dan Percival e Alexis Sweet.