Il revival di "Sex and The City", in arrivo una nuova serie tv

Roma, 11 gen. (askanews) - Torna "Sex and The city". HBO Max ha ordinato un revival della celebrie serie tv andata in onda dal '98 al 2004 con sei stagioni e arrivata anche al cinema con due film.Il nuovo capitolo si intitolerà "And Just Like That..." e sarà interpretato dalle tre storiche protagoniste Carrie, Sarah Jessica Parker, Miranda, Cynthia Nixon e Charlotte, Kristin Davis. Mancherà invece Kim Cattrall, la famosa Samantha Jones, che da tempo aveva detto di voler prendere ormai le dfistanze dal personaggio, anche quando si parlava di un ipotetico terzo film.Le tre attrici che hanno diffuso un primo trailer sui loro profili social saranno anche co-produttrici. "La storia quindi - si legge sullo stesso profilo Twitter di HBO Max - continua". L'avvio del progetto è previsto per primavera. Si parla di una mini-serie in 10 episodi.Amicizia e amore a 50 anni, naturalmente a New York, per vedere che fine hanno fatto e come sono diventate quelle ragazze che ormai molti anni fa portarono una ventata di freschezza e novità in tv rompendo tabù sul sesso e le donne e mettendo l'amore e gli uomini sempre dietro le amiche.