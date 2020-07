In anteprima il video di "La festa" del giovane Brando Madonia

Milano, 01 lug. (askanews) - In anteprima il video di "La festa" (Narciso Records), secondo brano che anticipa il primo album da solista di Brando Madonia, giovane cantautore siciliano che aprirà tre date live del tour di Max Gazzè in date 2, 3 e 4 luglio presso la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma."La Festa" è una canzone che affronta tra le righe la delicata tematica dell'alienazione, quella silente dimensione personale che ci estranea dalla società e, in generale, da tutto ciò che esiste e accade all'infuori di noi. Questa condizione ci allontana dagli altri, ma nei casi più drastici si trasforma in una presa di distanza anche da noi stessi.È proprio attraverso la descrizione di una festa che il giovane Brando racconta la difficile realtà della sua generazione, troppo spesso distaccata e persa in quella spasmodica ricerca di forti emozioni, a prescindere da quale ne sia il motore trainante. "La Festa" diventa così un palco sul quale misurarsi tra nuove conquiste e foto in posa, contestualizzato all'interno dell'attuale momento di difficoltà di una generazione che cerca, senza sosta, la propria strada, la propria identità, lo sbocco ad una vita nella quale il futuro sembra solo una piccola luce lontana in mezzo al buio.Il videoclip del singolo "La Festa", diretto da Adriano Spadaro e Samir Kharrat, è interamente ambientato tra le strade della magica Catania e l'androne di un palazzo, luogo nel quale si sta svolgendo una festa a casa di amici. Protagonista della sequenza di immagini è Brando Madonia che, incontrando e scontrandosi disorientato con diversi singolari personaggi, si immerge in una snervante e faticosa ricerca per trovare l'appartamento dove si svolge la festa.