Influencer, chef, trapper tra i talenti di "Giovani e famosi"

Roma, 5 ott. (askanews) - Dalla teen idol Nicole Rossi, alle star del web come i Q4 e Marta Losito, alle cantanti trap Chadia Rodriguez e Luna Melis.Giovani talenti che si stanno distinguendo in vari campi, la musica, lo sport, il cibo, i social, e che raccontano cosa significa avere successo, quali difficoltà, ansie e problemi si trovano ad attraversare ogni giorno per realizzare i propri sogni.Sono loro i protagonisti di "Giovani e famosi", la nuova serie di documentari in onda dal 6 ottobre su Rai2 (alle 23.20) dedicati alle nuove generazioni, ideata e condotta da Alberto D Onofrio. Sei puntate da 52 minuti ciascuna.Tra i giovani talenti ci saranno anche gli chef stellati Floriano Pellegrino e Isabella Potì e il giovanissimo chef Valerio Braschi, la sciatrice campionessa del mondo Marta Bassino, Gianmarco Tamberi campione di salto in alto, la campionessa mondiale di Muay Thai Jleana Valentino e Deborah Lettieri, in arte Gloria di Parma, l'unica ballerina Italiana del Crazy Horse di Parigi.