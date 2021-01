La prima clip della serie su Totti "Speravo de morì prima"

Roma (askanews) - La prima clip della serie su Francesco Totti "Speravo de morì prima", diretta da Luca Ribuoli e interpretata da Pietro Castellitto, che arriverà a marzo su Sky e in streaming su Now Tv. La produzione Sky Original, dramedy in sei episodi sugli ultimi due anni di carriera del leggendario numero 10 della Roma, è tratta dal libro "Un Capitani" di Francesco Totti e Paolo Condò, edita da Rizzoli Libri S.p.A.Oltre a Pietro Castellitto nella serie ci sono Greta Scarano nel ruolo di Ilary Blasi, Gianmarco Tognazzi in quello di Luciano Spalletti, mentre Monica Guerritore interpreterà la madre di Francesco Totti e Giorgio Colangeli il padre.