Lackberg dai libri alla tv con "Hammarvik-Amori e altri omicidi"

Roma, 30 apr. (askanews) - La regina del giallo scandinavo, Camilla Lackberg, diventa per la prima volta autrice per il pubblico televisivo con la serie "Hammarvik - Amori e altri omicidi", in prima assoluta su laF (Sky 135), ogni martedì dal 4 al 25 maggio alle ore 21.10 (disponibile anche on demand su Sky, su Sky Go e su NOW).Lackberg ha venduto con i suoi libri oltre 28 milioni di copie in 60 paesi ed è stata tradotta in 40 lingue, è la sesta scrittrice più letta in Europa, e ha ispirato già "Omicidi tra i fiordi - I gialli di Camilla Lackberg", trasmessa in passato sempre dalla tv di Feltrinelli. Il suo ultimo romanzo edito in Italia è "Ali d argento" (Marsilio Editori).Gelosia e avidità, ma anche bullismo e violenza domestica, sono gli ingredienti principali della serie, di cui vediamo una clip in anteprima, già ribattezzata "la Big Little Lies svedese", perché unisce l'elemento noir alla soap opera e che vede la scrittrice svedese anche protagonista di un cameo.L'agente di polizia Johanna Strand (Disa strand) fa ritorno nella sua città natale, Hammarvik, per partecipare al funerale della madre. Il piano iniziale di restare solo per pochi giorni naufraga quando viene rinvenuto il cadavere di una giovane donna nel bagagliaio di un auto in fondo al mare. Johanna decide di investigare, non sapendo che la ricerca dell assassino la riporterà indietro a una tragedia irrisolta di 18 anni prima e a un passato che sperava di essersi lasciata alle spalle. A complicare la situazione, l'apparizione di Danne (Martin Stenmarck), fidanzato d'infanzia di Johanna e ora sposato con la sua ex migliore amica, Pernilla (Linda Santiago)."Hammarvik- - Amori e altri omicidi" (titolo originale svedese "Lyckoviken"), di cui è già stata confermata la seconda stagione, è una serie in 8 episodi, girata nella primavera 2020 a Trollh ttan; è stata trasmessa in esclusiva in streaming su Viaplay a fine 2020 nei paesi nordici.