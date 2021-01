Le nuove serie Sky, da "Gomorra" a "Domina", e a marzo Totti

Roma (askanews) - E' partita con "The Undoing" con Nicole Kidman e Hugh Grant la stagione delle serie Sky, ma nei prossimi mesi arriveranno il gran finale di "Gomorra", i nuovi episodi di "Yellowstone", "Succession" e "Euphoria", e soprattutto ci saranno novità assolute come "Domina", coproduzione internazionale in costume con Kasia Smutniak, la serie di Niccolò Ammaniti "Anna" e a marzo "Speravo de morì prima" su Francesco Totti.Molto attese anche "Raised by wolves", prima serie tv prodotta diretta da Ridley Scott, e "Your Honor", con Bryan Cranston al primo grande ruolo dopo "Breaking Bad". Di ritorno su Sky entro l'anno anche l'amato financial drama con Paul Giamatti "Billions".