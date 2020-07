MamboLosco e Boro Boro di nuovo insieme per l'album "Caldo"

Milano, 1 lug. (askanews) -Dopo i successi raccolti insieme con i singoli "Twerk" e "Lento" MamboLosco e Boro Boro tornano insieme sulla scena musicale con un album "Caldo". Un lavoro che suggella la loro amicizia e la forte sintonia musicale, come racconta Boro Boro."Tra una serata e l'altra ci siamo detti perchè non facciamo altri pezzi, poi abbiamo deciso di farci un viaggio e durante questo viaggio abbiamo iniziato a buttare giù qualcosa e quello che è venuto fuori è "Caldo".Registrato a Barcellona, l'album risente dei colori, della vivacità e dell'entusiasmo della capitale della Catalogna. I due rapper hanno mescolato mondi e stili musicali differenti attribuendogli una natura riconoscibile e originale al tempo stesso, come spiega MamboLosco."Siamo andati a Barcellona a buttare giù lo scheletro del progetto, volevamo fare una cosa più estiva con suoni più caldi,quindi abbiamo voluto raccontare una festa, un mood di allegria, tutti presi bene".Caldo è composto di 11 tracce con numerosi featuring, tra cui Anna, Beba, Dark polo gang, Geolier, Lola Indigo, Rosa Chemical e Samurai Jay."Ascoltando i pezzi ci siamo chiesti chi ci poteva stare, abbiamo individuato chi poteva spaccare e li abbiamo contattati. Tutto è a livello di gusto personale, sono artisti molto freschi che si stanno muovendo bene e che ci piacciono per questo abbiamo detto: facciamolo".Al momento c'è l'album ma non il singolo che normalmente precede l'uscita di un lavoro più articolato."Non abbiamo ancora individuato il singolo perchè per non tutte le tracce sono forti e non riusciamo a scegliere perchè sono tutte bombe. Questo è il motivo per cui non c'è il singolo"."Caldo" è permeato da un forte spirito di squadra."Perchè tutto l'album è stato fatto mescolando il mio e il suo, a livello di generi, di musica, di produttori, di grafici è tutto un miscuglio tra MamboLosco e Boro Boro".