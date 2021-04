"Marta & Eva", tra sport e musica la serie teen arriva su Raiplay

Roma, 20 apr. (askanews) - Quello dei teen ager e degli adolescenti è diventato un pubblico sempre più esigente e piattaforme e tv sanno che è un target su cui puntare, con prodotti molto mirati. La Rai lancia ora su RaiGulp dal 26 aprile e in anteprima su RaiPlay dal 23 aprile "Marta & Eva", protagoniste due 14enni all'inizio rivali e poi amiche e complici. Girata in una Milano cosmopolita, ha come sfondo il mondo del pattinaggio su ghiaccio e quello della musica. Marta, interpretata Giulia Fazzini, è una pattinatrice che, nonostante le insistenze della madre-allenatrice, si rende conto che il suo vero sogno è la musica. Eva, interpretata da Audrey Mballa, è una ragazza di origine africana figlia del custode del palazzetto del ghiaccio, talentuosa cantante ma che ha una vera passione per i pattini. Le due ragazze hanno provenienze diverse, ma la forza delle loro passioni e dell'amicizia le aiuterà a superare conflitti familiari e difficoltà, e a conquistare la fiducia in se stesse. Mentre intorno a loro due ruota un mondo variegato, dove emerge la bellezza della diversità. E se le protagoniste e gran parte dei giovani attori di "Marta & Eva" sono alla loro prima esperienza, a dirigere la serie teen Rai c'è Claudio Norza, già regista di serie per ragazzi di grande successo internazionale, come "Alex & Co" e "Penny On M.A.R.S".