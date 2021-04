Musica, Veronica Surrentino esce con "Tranne Te": anteprima video

Roma, 29 apr. (askanews) - Esce su tutte le piattaforme musicali e in video su Youtube "Tranne Te", testo, musica e produzione di Veronica Surrentino, arrangiamento Aldo Martino e Gianfranco Bonavolontà, batteria Alessandro Bastianelli.Il nuovo singolo di Veronica Surrentino nasce dalla voglia di sperimentare e spingersi al di fuori della propria comfort zone. Veronica, cantautrice e musicista romana, cresciuta col Rhythm and Blues, ci insegna a volare tenendo i piedi per terra. Lei, che di strada ne ha fatta tanta, costruendo giorno dopo giorno "sul campo", di palco in palco la propria carriera, traccia un nuovo percorso col quale saprà sorprendere.